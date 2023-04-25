Комментатор Дурасов о «Сахалинце»: «Сборище ноунеймов с подбитым Литвиным, дорогими ветеранами и чужим местом в Медиалиге»

Сергей Дурасов прокомментировал подписание Янбаева, Шешукова и Граната «Сахалинцем».

«Сахалинец» на третий сезон Медиалиги подписал Янбаева, Шешукова и Граната. Ну, отлично – теперь я знаю хотя бы троих игроков этой команды. Не позволять ветеранам играть в футбол бесплатно дело хорошее. Но каким ##### это поможет развитию медиафутбола? Очередной обход регламента.

Я считаю наличие «Сахалинца» в лиге глобальной ошибкой. Видимо, их обещаниям кто-то верил, не исключаю. Но за 3 дня до старта мы увидели, что «Сахалинец» – это сборище ноунеймов с подбитым Литвиным, дорогими ветеранами и чужим местом в третьем сезоне.

Я мечтаю, чтобы они выиграли этот сезон, чтобы было 10:0 в каждом матче, может, тогда кто-то додумается не пускать профессиональные команды в развлекательный футбол», – написал комментатор и член команды «Матч ТВ».

Янбаев, Шешуков и Гранат присоединились к «Сахалинцу». Это команда блогера Литвина