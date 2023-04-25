Комментатор Дурасов о «Сахалинце»: «Сборище ноунеймов с подбитым Литвиным, дорогими ветеранами и чужим местом в Медиалиге»

Теги Ренат Янбаев Александр Шешуков Владимир Гранат Матч ТВ Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ МФК Сахалинец Медиафутбол

Сергей Дурасов прокомментировал подписание Янбаева, Шешукова и Граната «Сахалинцем».

«Сахалинец» на третий сезон Медиалиги подписал Янбаева, Шешукова и Граната. Ну, отлично – теперь я знаю хотя бы троих игроков этой команды. Не позволять ветеранам играть в футбол бесплатно дело хорошее. Но каким ##### это поможет развитию медиафутбола? Очередной обход регламента.

Я считаю наличие «Сахалинца» в лиге глобальной ошибкой. Видимо, их обещаниям кто-то верил, не исключаю. Но за 3 дня до старта мы увидели, что «Сахалинец» – это сборище ноунеймов с подбитым Литвиным, дорогими ветеранами и чужим местом в третьем сезоне.

Я мечтаю, чтобы они выиграли этот сезон, чтобы было 10:0 в каждом матче, может, тогда кто-то додумается не пускать профессиональные команды в развлекательный футбол», – написал комментатор и член команды «Матч ТВ».

Янбаев, Шешуков и Гранат присоединились к «Сахалинцу». Это команда блогера Литвина

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6 комментариев

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BURNA21
сто процентов согласен. зачем вообще нужна такая команда без медийных игроков.
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Shadow1882
Очередные любители парни со двора, которыми так славится медиалига
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Bashibuzuck
Открыто новое ИА "Телеграм-канал Сергея Дурасова"😁
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Spaten
Какая-то возня пауков в банке этот медиафутбол
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S.A.N.
Давно перестал понимать смысл медиафутбола. Начиналось всё как шоу с блогерами, реперами и прочими, но сейчас это какой-то лфл с ветеранами рос.футбола и сбитыми лётчиками. И ладно бы они там брали профиков типа условного Сапогова или Тихоновецкого - здесь можно увидеть медийность - но тащат просто всех подряд, кто играть умеет.
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Ланистер
кто, черт возьми, все эти люди и команды...?
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