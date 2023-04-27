Константин Генич: «Фанаты «Амкала» более безбашенные, чем фанаты «Спартака». Просто они дети, не следящие за тем, что говорят»

Константин Генич сравнил фанатов «Амкала» и московского «Спартака».

– Кто более безбашенный по реакции в соцсетях после поражений – болельщики «Амкала» или «Спартака»?

– «Амкала». Просто они дети, они вообще не следят за базаром, не следят за тем, что они говорят – они просто выплескивают эмоции. Поэтому, когда они желают сдохнуть всей твоей семье от онкологии – это неприятно и отвратительно. Болельщики «Спартака» себе такого не позволяют, – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».