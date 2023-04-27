Константин Генич: «Фанаты «Амкала» более безбашенные, чем фанаты «Спартака». Просто они дети, не следящие за тем, что говорят»

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Генич Амкал Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич сравнил фанатов «Амкала» и московского «Спартака».

– Кто более безбашенный по реакции в соцсетях после поражений – болельщики «Амкала» или «Спартака»?

– «Амкала». Просто они дети, они вообще не следят за базаром, не следят за тем, что они говорят – они просто выплескивают эмоции. Поэтому, когда они желают сдохнуть всей твоей семье от онкологии – это неприятно и отвратительно. Болельщики «Спартака» себе такого не позволяют, – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».

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8 комментариев

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Максим Макрушин
так вот она какая целевая аудитория медиафутбола
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Красная стрела
Всё же люди уникальные. Ну как так можно любую идею превращать в помойку. Замечательная погода, условия, стадионы. Приди и просто насладись игрой. Нет, нужно вечно что нибудь сделать, оскорбить, нахамить… большая часть людей на этой планете, очень не далеко ушла от обезьян. Человеческие способности им скорее во вред.
+10
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An Kr
Как-будто фанаты Спартака следят что говорят и что делают.
+8
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+5
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Ответ An Kr
Как-будто фанаты Спартака следят что говорят и что делают.
Эти множества пересекаются
+5
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Ростов-на-Дону
А болелы "Амкала" свастикой билеты не выкупают?
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исянов
костя, это никому не интересно
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