Экс-игрок «Зенита» Новосельцев – главный тренер ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева
Иван Новосельцев стал главным тренером медиафутбольного клуба «10».
Новосельцев за свою профессиональную карьеру успел сыграть за московское «Торпедо», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Анжи» и «Сочи».
Вчера пост главного тренера ФК «10» покинул Игорь Гребенников.
Иван пришел в ФК «10» перед стартом второго сезона Winline Медиалиги. ФК «10» – команда, собранная участниками продакшена LABELCOM.
5 комментариев