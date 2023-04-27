Экс-игрок «Зенита» Новосельцев – главный тренер ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Новосельцев Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Иван Новосельцев стал главным тренером медиафутбольного клуба «10».

Новосельцев за свою профессиональную карьеру успел сыграть за московское «Торпедо», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Анжи» и «Сочи».

Вчера пост главного тренера ФК «10» покинул Игорь Гребенников.

Иван пришел в ФК «10» перед стартом второго сезона Winline Медиалиги. ФК «10» – команда, собранная участниками продакшена LABELCOM.

Таблица трансферов медиафутбола

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5 комментариев

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зачем упоминать про человека который бросил беременную жену, это не мужик, а так "чучело" огородное...
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Поцелуй Оздоева
азамат азамат азамат
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argentina10
да обалдеть можно, теперь реальные клоуны у нас владельцы клубов, пускай даже медийных..
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amadeus_amadeus
представляю, как Азамат заходит после поражений в раздевалку и предъявляет: "Ванька, ну ты чего елки-палки"
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Поцелуй Оздоева
азамат азамат азамат
Азаматиина!!!
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