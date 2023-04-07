Быстров о медиафутболе: «Туда попадают слабые игроки. У кого не получилась карьера, кто сломался, надломился»

Владимир Быстров заявил, что в медиафутбол идут слабые игроки

«Медиафутбол – это миф. Да, на этом можно хайпануть, да, молодежи это нравится. Если медиафутбол будет способствовать развитию нормального футбола, в чем я глубоко сомневаюсь, то пусть будет.

Но в медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. В медиафутбол попадают те, у кого не получилась карьера. Кто сломался, кто психологически надломился или ветераны как я, которые еще могут побегать.

Но медиафутбол – это не то, к чему должны стремиться и о чем должны мечтать юные игроки из академий профессиональных клубов», – сказал бывший полузащитник сборной России.