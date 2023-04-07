Быстров о медиафутболе: «Туда попадают слабые игроки. У кого не получилась карьера, кто сломался, надломился»

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Владимир Быстров заявил, что в медиафутбол идут слабые игроки

«Медиафутбол – это миф. Да, на этом можно хайпануть, да, молодежи это нравится. Если медиафутбол будет способствовать развитию нормального футбола, в чем я глубоко сомневаюсь, то пусть будет.

Но в медиафутбол попадают слабые игроки, которые не смогли добиться ничего на хорошем уровне. В медиафутбол попадают те, у кого не получилась карьера. Кто сломался, кто психологически надломился или ветераны как я, которые еще могут побегать.

Но медиафутбол – это не то, к чему должны стремиться и о чем должны мечтать юные игроки из академий профессиональных клубов», – сказал бывший полузащитник сборной России.

8 комментариев

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romanisti89
учитывая, что там все меньше каких то медийных личностей появляется, я бы назвал это Лигой Неудачников
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rarog
Ответ Степан Шевцов
а что там?
Про то почему уехал осенью
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Степан Шевцов
Ответ rarog
Спортс,вы чо там спите? Керж в интервью Арустамяну бомбу кинул а вы молчите
а что там?
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lovec23
Ответ haymaker
c точки зрения честной конкуренции, это лучше, а вот с точки зрения медийности, строго наоборот )
Я понимаю в Испании , когда звёзды повышают интерес к матчу. Я бы с удовольствием посмотрел бы на Аршавина , но зачем тащить всех подряд .
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Dexter Dallas
А какие игроки попадают в гей клуб? А володька?
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haymaker
Ответ lovec23
Идея хорошая, только мое мнение в такой лиге должно быть минимум бывших футболистов . Блогеры , певцы , трактористы кто угодно . Тогда это будет интересно смотреть
c точки зрения честной конкуренции, это лучше, а вот с точки зрения медийности, строго наоборот )
+1
0
+1
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rarog
Спортс,вы чо там спите? Керж в интервью Арустамяну бомбу кинул а вы молчите
+2
0
+2
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lovec23
Идея хорошая, только мое мнение в такой лиге должно быть минимум бывших футболистов . Блогеры , певцы , трактористы кто угодно . Тогда это будет интересно смотреть
0
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