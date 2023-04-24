Гасилин о доходах: «Где-то 500 тысяч рублей в месяц. Столько же было в «Томи»

Алексей Гасилин рассказал о своих доходах.

– С чем сейчас связываешь свое будущее?

– За год мне удалось развиться как самостоятельному бренду. И самое главное – мне самому нравится эта сфера. Я хожу на эфиры «Матч ТВ», езжу на разные мероприятия как амбассадор РФС, снимаю интервью на ютуб, активно веду соцсети, работаю с Tennisi. У меня все круто.

– Сравни свой уровень дохода сейчас с тем, когда ты был футболистом.

– В среднем в месяц у меня выходит где-то 500 тысяч рублей. Столько же я получал, когда был в « ». Так что чувствую себя комфортно.

– Где Алексей Гасилин будет через год?

– Надеюсь, буду одним из самых топовых интервьюеров-спортсменов, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный « ».