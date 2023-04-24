Гасилин о доходах: «Где-то 500 тысяч рублей в месяц. Столько же было в «Томи»
Алексей Гасилин рассказал о своих доходах.
– С чем сейчас связываешь свое будущее?
– За год мне удалось развиться как самостоятельному бренду. И самое главное – мне самому нравится эта сфера. Я хожу на эфиры «Матч ТВ», езжу на разные мероприятия как амбассадор РФС, снимаю интервью на ютуб, активно веду соцсети, работаю с Tennisi. У меня все круто.
– Сравни свой уровень дохода сейчас с тем, когда ты был футболистом.
– В среднем в месяц у меня выходит где-то 500 тысяч рублей. Столько же я получал, когда был в «Томи». Так что чувствую себя комфортно.
– Где Алексей Гасилин будет через год?
– Надеюсь, буду одним из самых топовых интервьюеров-спортсменов, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».
Имя тут не при чем. В России футбол на бюджетном финансировании, а значит живут не по рынку .
(Понятно, что речь там о сотни других игроков. Но просто констатируем.) По этому и получают игроки завышенные деньги. А Гасилин был хорошим игроком для ФНЛ, где-то близкий уровню РФПЛ. До травмы конечно.
500 000/месяц, 6 миллионов в год…
А в Амкаре в РПЛ поди и больше платили, это лет за 5 карьеры можно себя на всю жизнь обеспечить…