Гасилин о доходах: «Где-то 500 тысяч рублей в месяц. Столько же было в «Томи»

Теги премьер-лига Россия Томь Алексей Гасилин Амкал деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Алексей Гасилин рассказал о своих доходах.

– С чем сейчас связываешь свое будущее?

– За год мне удалось развиться как самостоятельному бренду. И самое главное – мне самому нравится эта сфера. Я хожу на эфиры «Матч ТВ», езжу на разные мероприятия как амбассадор РФС, снимаю интервью на ютуб, активно веду соцсети, работаю с Tennisi. У меня все круто.

– Сравни свой уровень дохода сейчас с тем, когда ты был футболистом.

– В среднем в месяц у меня выходит где-то 500 тысяч рублей. Столько же я получал, когда был в «Томи». Так что чувствую себя комфортно.

– Где Алексей Гасилин будет через год?

– Надеюсь, буду одним из самых топовых интервьюеров-спортсменов, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Томь в первой лиге платила по 500 тыс в месяц невзрачному игроку. Потом каждые пять лет: "Путин помоги"
+67
0
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Что за идиот в Томи платил Гасилину за 2 гола в год по 500 тыщ в месяц?
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ ОттоДракула
Что за идиот в Томи платил Гасилину за 2 гола в год по 500 тыщ в месяц?
Ставлю два плюсика, что у Игнатьева в Локо зарплата раз в 10 больше
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Ответ Ярик01
Томь в первой лиге платила по 500 тыс в месяц невзрачному игроку. Потом каждые пять лет: "Путин помоги"
ну, таки человек себя имя заработал уже в юном возрасте, играл в дубле шальке с лероем сане, забивал там неплохо, чемпион европы по юношам, опять же. вот и платили потом по инерции. но, в целом, гасилин, что тогда, что сейчас занимается абсолютно бесполезными делами, за довольно хороший для рф прайс. "кому на руси жить хорошо"
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Очки Дани Алвеса
Ставлю два плюсика, что у Игнатьева в Локо зарплата раз в 10 больше
У Игнатьева зп в Локомотиве 1 млн в месяц. Не надо гнать нам, Локо его взял на копеечную зарплату. Это в Рубине у него была зп 7 лямов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Ответ three hundred bucks
ну, таки человек себя имя заработал уже в юном возрасте, играл в дубле шальке с лероем сане, забивал там неплохо, чемпион европы по юношам, опять же. вот и платили потом по инерции. но, в целом, гасилин, что тогда, что сейчас занимается абсолютно бесполезными делами, за довольно хороший для рф прайс. "кому на руси жить хорошо"
Играл в дубле с Лероем Сане, можно сформулировать в - не попал в основу.

Имя тут не при чем. В России футбол на бюджетном финансировании, а значит живут не по рынку .
(Понятно, что речь там о сотни других игроков. Но просто констатируем.) По этому и получают игроки завышенные деньги. А Гасилин был хорошим игроком для ФНЛ, где-то близкий уровню РФПЛ. До травмы конечно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Ответ three hundred bucks
ну, таки человек себя имя заработал уже в юном возрасте, играл в дубле шальке с лероем сане, забивал там неплохо, чемпион европы по юношам, опять же. вот и платили потом по инерции. но, в целом, гасилин, что тогда, что сейчас занимается абсолютно бесполезными делами, за довольно хороший для рф прайс. "кому на руси жить хорошо"
Неплохо забивал в четвертом дивизионе немецком? Вот это уровень. А в Амкале до Томи 19 игр в РПЛ и 0 голов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Шахтеры и сталевары тяжело вздохнули..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Только тогда ему надо было тренироваться один раз в день, а сейчас суетиться, бегать, там сняться, тут сняться, самому снять, потренироваться, поиграть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Кошкин
Охренеть!
500 000/месяц, 6 миллионов в год…
А в Амкаре в РПЛ поди и больше платили, это лет за 5 карьеры можно себя на всю жизнь обеспечить…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Томь - платит по полмиллиона посредственным футболистам сидящим 80% сезона на лавке. Через несколько лет: Памагити, деняк нет, сами мы не знаем как так. Спасити, дядя Вова наш любимый.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Прожить можно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Roman
У Игнатьева зп в Локомотиве 1 млн в месяц. Не надо гнать нам, Локо его взял на копеечную зарплату. Это в Рубине у него была зп 7 лямов
После Рубина, ессна, на повышение ЗП идти было бы странно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Frolov
Ответ three hundred bucks
ну, таки человек себя имя заработал уже в юном возрасте, играл в дубле шальке с лероем сане, забивал там неплохо, чемпион европы по юношам, опять же. вот и платили потом по инерции. но, в целом, гасилин, что тогда, что сейчас занимается абсолютно бесполезными делами, за довольно хороший для рф прайс. "кому на руси жить хорошо"
Так тут вопрос откуда у Томи 500к в месяц на зарплату, а потом клянчат у Путина деньги. Ответ: Бездарный менеджмент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий