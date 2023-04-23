Егоров о «Балтике»: «Что творит Игнашевич! Проиграли в 1-м туре, а дальше – 27 матчей без поражений! Очень хочу видеть Калининград в РПЛ»

Теги Сергей Игнашевич Первая лига Балтика Кирилл Маляров Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Матч ТВ Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об успехах «Балтики» под руководством Сергея Игнашевича.

«Офигеть. «Балтика» в ФНЛ сыграла 28 матчей, проиграла в первом туре, а дальше – 27 без поражений!

У Кирилла Малярова из «Матч ТВ», который еще мог и в «Броуках» стартануть, 27 игр в основе.

Что творит Игнашевич. Очень хочу видеть Калининград в РПЛ. Потусить на выезде в Светлогорске, Зеленоградске, сгонять на Косу», – написал президент «БроукБойз».

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 57 очков в 28 турах. 

«Балтика» Игнашевича до 27 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

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16 комментариев

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Константин Эсперов
Очень рад за Балтику . особенная область в России . Футбол там должен быть. и за Рубин тоже рад .
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Андрей Попов
Приезжайте к нам в Калининград,болельщики дружелюбные,по области погоняете,на море сходите)
+9
-1
+8
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SuperStarrrr
Так, на Косе не мусорить!
+4
-1
+3
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Filipp Gorski
Было бы круто
Главный европейский город России увидеть в РПЛ
+3
0
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Ew Asse
Ответ Albert Rrahmani
В калининград ехать желания нет, но вот на Кенигсберг с радостью бы глянул, если еще не все успели разрушить и уничтожить.
сиди дома, вас и так здесь много
+3
0
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Сергей Анохин
Ответ Albert Rrahmani
В калининград ехать желания нет, но вот на Кенигсберг с радостью бы глянул, если еще не все успели разрушить и уничтожить.
Местный житель: добро пожаловать в Калининград.
Либерал: ыыыыы, кенисберг
+2
0
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EnzO
Ответ Андрей Попов
Приезжайте к нам в Калининград,болельщики дружелюбные,по области погоняете,на море сходите)
Был у вас в армии)) то, что увидел в городе - реально очень круто, мечтаю теперь приехать как свободный человек 😄
+1
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Bashibuzuck
"Балтика" заслужила место в РПЛ, понятно что будут бороться за выживание, понятно что бюджет будет, мягко говоря, не очень, но место в РПЛ они действительно заработали
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Сибирский литовец
Ещё и зиганул напоследок )
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Balt
Серия серией, а результат итоговый важнее. Пока ещё рано о чём-то говорить.
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Александр Александр
Я тоже за БАЛТИКУ!Мы из Липецка.Успехов команде и Игнашевичу.
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Женька Овомоела
О каком выезде вещает этот блаженный?🧐
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Максим Черкашин
Ответ Андрей Попов
Приезжайте к нам в Калининград,болельщики дружелюбные,по области погоняете,на море сходите)
Хоть в Европе побываем.😅
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