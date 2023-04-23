Егоров о «Балтике»: «Что творит Игнашевич! Проиграли в 1-м туре, а дальше – 27 матчей без поражений! Очень хочу видеть Калининград в РПЛ»
Дмитрий Егоров высказался об успехах «Балтики» под руководством Сергея Игнашевича.
«Офигеть. «Балтика» в ФНЛ сыграла 28 матчей, проиграла в первом туре, а дальше – 27 без поражений!
У Кирилла Малярова из «Матч ТВ», который еще мог и в «Броуках» стартануть, 27 игр в основе.
Что творит Игнашевич. Очень хочу видеть Калининград в РПЛ. Потусить на выезде в Светлогорске, Зеленоградске, сгонять на Косу», – написал президент «БроукБойз».
«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 57 очков в 28 турах.
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