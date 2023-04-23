Дмитрий Егоров высказался об успехах «Балтики» под руководством Сергея Игнашевича.

«Офигеть. « » в сыграла 28 матчей, проиграла в первом туре, а дальше – 27 без поражений!

У Кирилла Малярова из « », который еще мог и в «Броуках» стартануть, 27 игр в основе.

Что творит . Очень хочу видеть Калининград в РПЛ. Потусить на выезде в Светлогорске, Зеленоградске, сгонять на Косу», – написал президент « ».

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 57 очков в 28 турах.

«Балтика» Игнашевича до 27 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге