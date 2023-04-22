Эльвира Тодуа об участии в Медиалиге за ФК «Матч ТВ»: «Почему бы и нет? Футбол неотделим»

Теги Эльвира Тодуа Константин Генич ЦСКА жен Женская футбольная Суперлига Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Медиафутбол

Эльвира Тодуа рассказала о решении присоединиться к ФК «Матч ТВ».

– Почему именно «Матч ТВ»?

– Потому что Сергей Дурасов. Не поймите неправильно, просто у нас с Сергеем особые договоренности, поэтому когда он обращается ко мне, я ему стараюсь не отказывать. 

– Что для тебя как для профессионального футболиста и легенды женского футбола значит медийный футбол?

– Я не могу как-то однозначно ответить. В Фонбет Кубке России участвуют команды из Медиалиги, поэтому почему бы и нет? Футбол он неотделим. Мы поучаствуем там, они поучаствуют где-то у нас.

– Какие ожидания от этого сезона МФЛ?

– Я очень надеюсь, что уже моя команда «Матч ТВ» выступит удачно. Очень надеюсь, что выиграют. Желаю выдающейся команде «Матч ТВ» удачи, и Косте [Геничу] – особенно, как тренеру, чтобы у него все получилось, – сказала новичок ФК «Матч ТВ».

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2 комментария

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Артемий Патрикеев
Сценка из Гриффинов вспомнилась "Да всем..."
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