Эльвира Тодуа об участии в Медиалиге за ФК «Матч ТВ»: «Почему бы и нет? Футбол неотделим»

Эльвира Тодуа рассказала о решении присоединиться к ФК «Матч ТВ».

– Почему именно «Матч ТВ»?

– Потому что Сергей Дурасов. Не поймите неправильно, просто у нас с Сергеем особые договоренности, поэтому когда он обращается ко мне, я ему стараюсь не отказывать.

– Что для тебя как для профессионального футболиста и легенды женского футбола значит медийный футбол?

– Я не могу как-то однозначно ответить. В Фонбет Кубке России участвуют команды из Медиалиги, поэтому почему бы и нет? Футбол он неотделим. Мы поучаствуем там, они поучаствуют где-то у нас.

– Какие ожидания от этого сезона МФЛ?

– Я очень надеюсь, что уже моя команда «Матч ТВ» выступит удачно. Очень надеюсь, что выиграют. Желаю выдающейся команде «Матч ТВ» удачи, и Косте [Геничу] – особенно, как тренеру, чтобы у него все получилось, – сказала новичок ФК «Матч ТВ».