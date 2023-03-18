Сибскана о Салиме: «Я думал, Салим придет и скажет: «Сибыч, вот твое место на диване». Ярко он пока себя не проявляет»

Сибскана ждет, когда «Амкал» подпишет опорника ему на замену.

– Я говорю, Гера, приведи опорника, чтобы он меня вытеснил. Почему сотни людей приходят на просмотр, а я играю все матчи?

– А ты не хочешь играть уже?

– Почему? Я ведь еще кайфую от футбола. В целом, я не против [уступить место в составе], если были бы люди, которые играли бы сильнее, были бы лучше и приносили нам победы.

– А конкуренция есть сейчас? В «Амкал» пришли опорники: Салим, Алишер, Прокоп.

– Они все как будто более атакующие игроки. А вот Салим, который, наверное, мог бы сыграть, не особо ловко себя проявляет. То травмируется, то какие-то еще проблемы. Ярко он себя не может проявить.

Я думал, Салим придет и скажет: «Сибыч, вот твое место на диване, я буду играть».

– В общем, капитана не вытеснить.

– Да нет, пускай приходят, играют. Если я буду реально слабее, пусть играет другой человек, – сказал капитан «Амкала».