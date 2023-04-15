Сибскана – о соперниках в МФЛ-3: «Нам в отличии от большинства команд еще и контент надо делать, поэтому похайповее вывески нужны»

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана назвал желаемую группу для «Амкала» в Winline Медиалиге-3.

«Нам в отличии от большинства команд еще и контент надо делать, поэтому похайповее вывески нужны.

«Сахалинец», «Эгриси» и FC Bus, думаю, что подходят», – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Жеребьевка третьего сезона Winline Медиалиги состоится 15 апреля. Начало в 17:00.

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