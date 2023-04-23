Александр Мостовой: «В России молодой игрок становится супергероем, забив больше гола. Захарян и Пиняев ничего еще не сделали, а им приписывают звание легенд»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Сергей Пиняев Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой осудил тех, кто слишком рано начинает возносить молодых игроков.

«В России если молодой игрок забил больше одного гола, то он становится супергероем и надеждой всего российского футбола, ха-ха. В этом и проблема воспитания талантливой молодежи у нас.

Ну будьте спокойны к таким ребятам! Да, какие-нибудь Захарян и Пиняев выделяются из многих, но они ничего еще не сделали. А им уже приписывают звание легенд.

Особенно наши комментаторы так любят делать. Парень забил в карьере только третий гол, а они кричат мне, что этот парень – легенда.

Ребят, я про этих игроков узнаю только благодаря «Википедии», какие легенды? Из-за такого подхода молодежь в России в этом году знатно просела. Их перегрузили, им слишком много давали званий и заслуг, которых они еще не сделали. Вот и все», – сказал экс-хавбек «Сельты».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Вернемся к этой теме ближе к 22:00
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Мостовой еще даже не получил лицензию, а уже считает себя супер тренером.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Рыбаков
Ответ Виктор Литвинов
Вообще, если обобщить все футбольные ипостаси, то легенды сейчас три. Галицкий Семак и Акинфеев
Думаю всë же больше, но эти люди действительно к ним относятся.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Вообще, если обобщить все футбольные ипостаси, то легенды сейчас три. Галицкий Семак и Акинфеев
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Ответ dimur
А бывший царь хотя бы когда-нибудь о ком-нибудь (кроме себя) сказал доброе слово?
Царь бывшим не бывает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. Heisenberg
Намекает, что надеждой российского футбола должны быть люди, которые отдали ему 20 лет, не будем уточнять фамилии..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BVB-Russe
Ответ deadjoker
Мостовой еще даже не получил лицензию, а уже считает себя супер тренером.
Мостовой сам был суперигроком. И чтобы это говорить, ему не нужно быть тренером, не вижу взаимосвязи. Он сам как бывший игрок может сказать многое. И его не пиарили, а он сам стал таким благодаря трудолюбию. Кто из нынешней молодежи дорастет до его уровня? Последний, кто сейчас этому соответствует, Головин. Ну и Миранчук. Остальные только подающие надежды и не более, а не легенды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Игорь Пичугин
Александр! А про вас и без Википедии многие знают что вы подписант письма 14,бунтарь-баламут в сборной Георгия Ярцева.
забавно, что в вики не написано, что Ярцев успешно тренировал команду "Старко", после чего получил пост тренера сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ ЭЮЯ
А Орлов, Миллер, Фурсенко?
А от этих пол страны тошнит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Ответ Виктор Литвинов
Вообще, если обобщить все футбольные ипостаси, то легенды сейчас три. Галицкий Семак и Акинфеев
А Орлов, Миллер, Фурсенко?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Виктор Литвинов
Пиняев перспективный. А Захарян дно донное
Мамедов, перелогиньтесь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdm23
два днаря, особенно Захарян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Кто считает?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Очень жаль, что Пиняев травмировался в начале игры аккурат после великолепного соло. Здоровья, конечно Сергею. Внешне, манерой, а главное скоростью он мне напоминает 17-летнего Майки Оуэна в его дебютном сезоне за Ливерпуль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
levon.a
Кто их легендами то называл?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бондарчук
Золотой актив российского футбола обесценился уже, этих как назовём?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimur
А бывший царь хотя бы когда-нибудь о ком-нибудь (кроме себя) сказал доброе слово?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий