Александр Мостовой: «В России молодой игрок становится супергероем, забив больше гола. Захарян и Пиняев ничего еще не сделали, а им приписывают звание легенд»

Александр Мостовой осудил тех, кто слишком рано начинает возносить молодых игроков.

«В России если молодой игрок забил больше одного гола, то он становится супергероем и надеждой всего российского футбола, ха-ха. В этом и проблема воспитания талантливой молодежи у нас.

Ну будьте спокойны к таким ребятам! Да, какие-нибудь и выделяются из многих, но они ничего еще не сделали. А им уже приписывают звание легенд.

Особенно наши комментаторы так любят делать. Парень забил в карьере только третий гол, а они кричат мне, что этот парень – легенда.

Ребят, я про этих игроков узнаю только благодаря «Википедии», какие легенды? Из-за такого подхода молодежь в России в этом году знатно просела. Их перегрузили, им слишком много давали званий и заслуг, которых они еще не сделали. Вот и все», – сказал экс-хавбек «Сельты».

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