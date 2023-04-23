Райзен: «UFC должны провести бой Павловича с Джонсом. Больше интересных пар в тяжах нет»
Райзен считает, что Сергей Павлович – главный претендент на бой за титул с Джонсом.
«UFC должны бой Павловича с Джонсом провести, больше нет интересных пар в тяжах. Миочич уже все, он свой вес в дивизионе потерял.
Павлович переедет Джонса, и это будет выглядеть максимально эпично на фоне политической конъюнктуры», – сказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
На турнире UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.
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