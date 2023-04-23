Райзен: «UFC должны провести бой Павловича с Джонсом. Больше интересных пар в тяжах нет»

Райзен считает, что Сергей Павлович – главный претендент на бой за титул с Джонсом.

«UFC должны бой Павловича с Джонсом провести, больше нет интересных пар в тяжах. Миочич уже все, он свой вес в дивизионе потерял.

Павлович переедет , и это будет выглядеть максимально эпично на фоне политической конъюнктуры», – сказал президент медиафутбольного клуба « ».

На турнире UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс

Сергей Павлович: «Джонс или Миочич? Мне без разницы, с кем драться»