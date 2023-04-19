Камил Гаджиев: «Если Павлович пройдет Блейдса, то это 100% выход на Джонса»

Гаджиев считает, что победа Павловича над Блейдсом выведет его на бой против Джонса.

«Если Павлович пройдет , то это 100% выход на . Поединок против чемпиона пройдет тяжело. Если бы сегодня Сергей дрался против Джонса, то главный вопрос был бы в том, готов ли Павлович в партере противостоять Джону.

Когда-то Виталий Минаков сказал, что Джонс очень хорошо борется. Про грэпплинг Павловича я такого не слышал. Сергей прекрасно бросает, у него хорошие корпусные броски, но я не знаю, как у него с джиу-джитсу», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Бой между и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля. Павлович выиграл пять последних боев нокаутами.

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