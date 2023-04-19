Камил Гаджиев: «Если Павлович пройдет Блейдса, то это 100% выход на Джонса»
Гаджиев считает, что победа Павловича над Блейдсом выведет его на бой против Джонса.
«Если Павлович пройдет Кертиса Блейдса, то это 100% выход на Джона Джонса. Поединок против чемпиона пройдет тяжело. Если бы сегодня Сергей дрался против Джонса, то главный вопрос был бы в том, готов ли Павлович в партере противостоять Джону.
Когда-то Виталий Минаков сказал, что Джонс очень хорошо борется. Про грэпплинг Павловича я такого не слышал. Сергей прекрасно бросает, у него хорошие корпусные броски, но я не знаю, как у него с джиу-джитсу», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля. Павлович выиграл пять последних боев нокаутами.
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Я сомневаюсь, что Павлович настолько интересен ЮФС в медийном плане, что его год будут мариновать, чтобы сделать бой с Джонсом. Скорее, в случае победы над Блейдсом, дадут Гана на осень, или Аспиналла.
Павловичу нужно решать свои задачи, а не ждать когда Джонс снизойдёт до боя с ним (не снизойдёт). Блейдс, Эспинал, Ган вот его список и я не сомневаюсь, что если он их перещёлкает, то будет чемпом (Джонс оставит пояс, даже не сомневаюсь)