Камил Гаджиев: «Если Павлович пройдет Блейдса, то это 100% выход на Джонса»

Теги UFC MMA Джон Джонс Камил Гаджиев Сергей Павлович Кертис Блейдс UFC Fight Night Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Гаджиев считает, что победа Павловича над Блейдсом выведет его на бой против Джонса.

«Если Павлович пройдет Кертиса Блейдса, то это 100% выход на Джона Джонса. Поединок против чемпиона пройдет тяжело. Если бы сегодня Сергей дрался против Джонса, то главный вопрос был бы в том, готов ли Павлович в партере противостоять Джону.

Когда-то Виталий Минаков сказал, что Джонс очень хорошо борется. Про грэпплинг Павловича я такого не слышал. Сергей прекрасно бросает, у него хорошие корпусные броски, но я не знаю, как у него с джиу-джитсу», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля. Павлович выиграл пять последних боев нокаутами.

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18 комментариев

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Forza
Джонс( если Дана его найдет) будет драться с Миочичем. Это будет в ЛУЧШЕМ случае середина лета. Если Джонс выиграет( что с учетом возраста и простоя Стипе вообще очень вероятно), он будет отдыхать уже до 24-го года.

Я сомневаюсь, что Павлович настолько интересен ЮФС в медийном плане, что его год будут мариновать, чтобы сделать бой с Джонсом. Скорее, в случае победы над Блейдсом, дадут Гана на осень, или Аспиналла.
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Борис _____
Да не будет Джонс драться с Павловичем, это вообще ничего ему не даст на данном этапе. Единственный возможный сценарий для их боя примерно такой: Джонс побеждает Миочича, уходит на пенсию, после чего Павлович забирает пояс, за пару лет страшными нокаутами выигрывает боёв 5-6, обретает медийность, претензии на GOAT в тяжёлом весе - и тогда за огромные деньги для супербоя возвращается заинтересованный Джонс. Вероятность такого развития событий я оцениваю не очень высоко, мягко говоря)
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San9
Лучше бы обсуждали навыки Блэйдса, чем он хорош, где опасен, в чем проседает и тп. Всю неделю "эксперты" заглядывают ему за спину и обсуждают Джонса, не понимаю я этого. На очереди бритва, пройдет его, и можно будет Джонса мусолить.
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napoli_14
Ответ Борис _____
Да не будет Джонс драться с Павловичем, это вообще ничего ему не даст на данном этапе. Единственный возможный сценарий для их боя примерно такой: Джонс побеждает Миочича, уходит на пенсию, после чего Павлович забирает пояс, за пару лет страшными нокаутами выигрывает боёв 5-6, обретает медийность, претензии на GOAT в тяжёлом весе - и тогда за огромные деньги для супербоя возвращается заинтересованный Джонс. Вероятность такого развития событий я оцениваю не очень высоко, мягко говоря)
"Павлович забирает пояс, за пару лет страшными нокаутами выигрывает боёв 5-6, обретает медийность, претензии на GOAT в тяжёлом весе..." и уходит в бокс вызывать Джошуа, Фьюри и Уайлдера xDD
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Борис _____
Ответ napoli_14
"Павлович забирает пояс, за пару лет страшными нокаутами выигрывает боёв 5-6, обретает медийность, претензии на GOAT в тяжёлом весе..." и уходит в бокс вызывать Джошуа, Фьюри и Уайлдера xDD
Да, это примерно та же фантастическая реальность, просто другая её ветка)
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Марк Рейман
Ответ Forza
Джонс( если Дана его найдет) будет драться с Миочичем. Это будет в ЛУЧШЕМ случае середина лета. Если Джонс выиграет( что с учетом возраста и простоя Стипе вообще очень вероятно), он будет отдыхать уже до 24-го года. Я сомневаюсь, что Павлович настолько интересен ЮФС в медийном плане, что его год будут мариновать, чтобы сделать бой с Джонсом. Скорее, в случае победы над Блейдсом, дадут Гана на осень, или Аспиналла.
Аспиналл Тыбуру вызывает на бой и как он сам пишет с топами драться пока не готов.
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Бодратустра
Джонс? А он вообще в курсе? Его сейчас Дана для боя против Миочича поймать не может)))) Ну допустим поймает, ну допустим выйдет он еще раз в конце года (но это не точно), но дальше встанет вопрос выйдет ли он вообще когда либо еще. Напоминаю, он не выходил в октагон три года и даже если он не планирует впадать в спячку на три года, то точно возьмёт паузу и первым в списке после паузы будет не Павлович, а Стипе, Джонсу нужно имя, а не победная серия. Джонс не будет рядовым чемпом-трудягой с защитой пояса 2 раза в год, это же Джонс. Подерется со Стипе, будет год кайфовать, потом скажет, что для его наследия было бы классно побить Брока Леснара, побьёт, срубит бабла и уйдёт в закат богатым и успешным величайшим бойцом в истории ММА.
Павловичу нужно решать свои задачи, а не ждать когда Джонс снизойдёт до боя с ним (не снизойдёт). Блейдс, Эспинал, Ган вот его список и я не сомневаюсь, что если он их перещёлкает, то будет чемпом (Джонс оставит пояс, даже не сомневаюсь)
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San9
Ответ Forza
Джонс( если Дана его найдет) будет драться с Миочичем. Это будет в ЛУЧШЕМ случае середина лета. Если Джонс выиграет( что с учетом возраста и простоя Стипе вообще очень вероятно), он будет отдыхать уже до 24-го года. Я сомневаюсь, что Павлович настолько интересен ЮФС в медийном плане, что его год будут мариновать, чтобы сделать бой с Джонсом. Скорее, в случае победы над Блейдсом, дадут Гана на осень, или Аспиналла.
А Ган что ли интересный в медийном плане? Еще и бои скучные, в отличие от заруб Павловича. Гана только что уничтожили, за 2 года с учетом временного пояса он принял участие уже в трех титульниках, на хрена UFC этот Ган снова в схватке за пояс? Не будут они рисковать Павловичем и подставлять его под совершенно ненужный бой. Аспиналла еще могу представить, но ему надо будет успеть выиграть 1-2 боя.
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Tumypu4
Ответ Forza
Джонс( если Дана его найдет) будет драться с Миочичем. Это будет в ЛУЧШЕМ случае середина лета. Если Джонс выиграет( что с учетом возраста и простоя Стипе вообще очень вероятно), он будет отдыхать уже до 24-го года. Я сомневаюсь, что Павлович настолько интересен ЮФС в медийном плане, что его год будут мариновать, чтобы сделать бой с Джонсом. Скорее, в случае победы над Блейдсом, дадут Гана на осень, или Аспиналла.
Павлович начинает раскручиваться, всё больше вижу его разборов от англоворящих блогеров с удивлением почему о нём молчат
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Адекватник
Не будет никакого джонса. Джонс закончит в бою со Стипе, а Павлович будет претендентом на вакантный титул.
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lexx_sharingan
Так с Блейдсом такая же фигня, вопрос про партер для Павловича. Вообще честно было бы, чтобы Кёртис получил поединок против Джонса. Учитывая отсутствие травм и вообще особо поединка с Ганом, Джон мог бы уже выйти на следующий поединок, а не ждать пенсионера Стипе... Но это конечно если про спортивный принцип, а не про продажи.
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Анатолий Magicbrain
- Ало, Камил? Это Дана. Да, Хасбик твой номер дал, откуда еще. Значит запиши инсайд себе где-нибудь: Если Павлович Блейдса пройдет - 100% на Боунса выходит. Записал? все бывай, бархатных тяг тебе, братишка
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MoRo
Ответ Forza
Джонс( если Дана его найдет) будет драться с Миочичем. Это будет в ЛУЧШЕМ случае середина лета. Если Джонс выиграет( что с учетом возраста и простоя Стипе вообще очень вероятно), он будет отдыхать уже до 24-го года. Я сомневаюсь, что Павлович настолько интересен ЮФС в медийном плане, что его год будут мариновать, чтобы сделать бой с Джонсом. Скорее, в случае победы над Блейдсом, дадут Гана на осень, или Аспиналла.
Скорее всего Джонс закончит после Миочича.
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