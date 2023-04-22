Кертис Блейдс: «Я не стану популярнее Стипе Миочича. Это факт»

Теги UFC MMA Стипе Миочич Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Кертис Блейдс считает, что победа над Павловичем не принесет ему славы.

«Я могу вырубить Павловича ударом пяткой с разворота в течение 40 секунд боя, но это все равно не сделает меня популярнее Стипе Миочича. И это факт. Я должен смириться с этим. Таков бизнес», – заявил боец UFC Кертис Блейдс.

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1 комментарий

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Александр Иванов
Если пяткой с разворота вырубишь не только Павловича, но и Джонса – популярность взлетит до небес. Но такое Блейдсу светит только во сне.
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