Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

Джон Джонс сообщил, что бой со Стипе Миочичем может стать последним в его карьере.

«Как круто было бы провести последний поединок в карьере, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моем родном штате на арене «Мэдисон-сквер-гарден?» – написал чемпион UFC Джон Джонс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что поединок между Джонсом и Моичичем может состояться осенью.

Хабиб назвал Емельяненко и Джонса лучшими бойцами MMA. Рейтинг справедлив? А где в этом списке были бы сам Хабиб и Конор?

Бой между Джонсом и Миочичем не состоится летом. Вероятный период – осень (журналист Марк Раймонди)