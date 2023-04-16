Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем
Джон Джонс сообщил, что бой со Стипе Миочичем может стать последним в его карьере.
«Как круто было бы провести последний поединок в карьере, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моем родном штате на арене «Мэдисон-сквер-гарден?» – написал чемпион UFC Джон Джонс в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что поединок между Джонсом и Моичичем может состояться осенью.
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Бонсу нужен именитый захайпованный оппонент напротив, про которого все будут говорить. Или заслуженный чемпион. Каким их этих двух статусов обладает Павлович? Аспиналл?
Вот то то и оно.