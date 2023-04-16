Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс сообщил, что бой со Стипе Миочичем может стать последним в его карьере.

«Как круто было бы провести последний поединок в карьере, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен, в моем родном штате на арене «Мэдисон-сквер-гарден?» – написал чемпион UFC Джон Джонс в социальных сетях.

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20 комментариев

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Гекдениз Кардениз
Ответ Ojer
Имеет право, жаль что не был заинтересован к битве с Нганну.
Нгану суперопасен для него своими размахайками модет в глушная отправить там уже другой уровень все передрнули на победу над Ганом где Ган просто обделался , а не дрался лег просто и шею отдал без борьбы вобще , а по факту на данный момент Джонс уже не тот все это увидят с Миочичем
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Гекдениз Кардениз
Ответ Bosniec
Имеет право, но дивизион не зачистил. Остались еще достойные оппоненты.
Все так думают что Джонс еще может заяистить дивизион , чувак бухал курил сидел в тюряге , вышел против типа который вобще бороться не умеет выиграл , интересно было бы хотя бы пару раундов глянуть , в супертяжах был бы Нгану он бы точно закончил карьеру Джонса ,Миочич уже тоже старый весь дивизион находится в кризисе нет на данный момент нормального доминатора , Нгану был по баблу не договорился
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Прогноз Черданцева
Последний бой против Павловича если оба выйграют было бы вишенкой на торте. Только торт может стать для обоих лагерей) Я вот болельщик Федора, Кормье и против читера, пойманного не 1 раз, лицемерие которого пробивает дно любого Чимаева, поэтому если Павлович победит буду рад в тройне, а если Джонс переедет Павловича, то тут уже будет вообще без малейших вопросов к его величию. Вопросы останутся только у Гуся и Ройся и их банды болельщиков.
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Серго919191
И к чему было это возвращение, иди уже на пенсию
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Val Smith
Потом написал что может и подраться. Посмотрим.
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Гоша Моисеев
Уверен все хотели бы видеть бой с Нгану(Интеллект против мощи), а не очевидное избиение Миочича!
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eba
С чего это Миочич величайший тяжеловес, что за ерунда? Кого он там победил-то? Нет у них там величайших тяжей. Средневесы, легковесы сколько защит проводят прежде чем стать великими, а тут пару защит и величайший- бред полнейший.
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Бауржан Тазабеков
Ответ Александр Степанов
Ну и что ему дадут победы над Аспиналом и Павловичем? Ничего, кроме комментариев в духе «Во, побил молодого!». Бонсу нужен именитый захайпованный оппонент напротив, про которого все будут говорить. Или заслуженный чемпион. Каким их этих двух статусов обладает Павлович? Аспиналл? Вот то то и оно.
ну это на перспективу победы. к примеру Джонс побеждает Павловича и уходит на пенсию . Павлович в последствии заберает пояс и становится доминирующим чемпом и при этом при каждой успешной защите будут восклицать : этого невероятного монстра смог переиграть только боунс , что несомненно будет каждый раз добовлять величие Джону при его пенсионном статусе .
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артем саркисян
Ответ Александр Степанов
Ну и что ему дадут победы над Аспиналом и Павловичем? Ничего, кроме комментариев в духе «Во, побил молодого!». Бонсу нужен именитый захайпованный оппонент напротив, про которого все будут говорить. Или заслуженный чемпион. Каким их этих двух статусов обладает Павлович? Аспиналл? Вот то то и оно.
Постаревший, дерущийся уже реже, чем раз в год, Миочич, тоже такое себе достижение.
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Максим Ачкасов
Ответ Kanan Jarrus
очкующий туринабольщик по классике
Кого?) Он уже всё всем доказал)
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Kanan Jarrus
очкующий туринабольщик по классике
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Александр Степанов
Ответ Isa Babaev
Еще бы не завершил, Джонс никогда не выйдет против Аспинала и Павловича условного, выбрал себе старого и пробитого Стипе
Ну и что ему дадут победы над Аспиналом и Павловичем? Ничего, кроме комментариев в духе «Во, побил молодого!».
Бонсу нужен именитый захайпованный оппонент напротив, про которого все будут говорить. Или заслуженный чемпион. Каким их этих двух статусов обладает Павлович? Аспиналл?
Вот то то и оно.
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Isa Babaev
Еще бы не завершил, Джонс никогда не выйдет против Аспинала и Павловича условного, выбрал себе старого и пробитого Стипе
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Trash Talking
Он всего лишь задал вопрос в социальных сетях. Это не значит, что он планирует. К тому же из этого спорта в таком возрасте не уходят. А уж проиграет - так еще дольше потом будет замазывать это поражение серией побед.
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zip13
Верное решение. Смысл бодаться с молодыми и голодными проспектами, возраст не тот чтобы зачищать дивизион. Две легенды, уйдут на пенсию вдвоём.
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leppyanen
Миочич в таком случае тоже скорее всего завершит карьеру
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Sigmat
Без допинго та тяжело
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Друг Джордана
Логично. Думаю, что Стипе все понимает и выбивает себе максимально денежный контракт
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Ojer
Имеет право, жаль что не был заинтересован к битве с Нганну.
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Bosniec
Имеет право, но дивизион не зачистил. Остались еще достойные оппоненты.
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