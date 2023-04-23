Мэтт Браун: «Павлович победит Джона Джонса»

Теги UFC MMA Джон Джонс Мэтт Браун Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Мэтт Браун считает Сергея Павловича фаворитом в бое с Джоном Джонсом.

«Я должен сказать это. Сергей победит Джона Джонса», – написал боец UFC Мэтт Браун в социальных сетях.

На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

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19 комментариев

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skytent1
Джонс побьёт Старого Миочича и уйдет из UFC ,он сам понимает, что уже не тот, он и против Нганну не вышел бы
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yurypesha
Анпропометрия Джонса, его технические навыки и бойцовский интеллект быстро забылись ? Блейдс крутой боец, но близко не Джонс.
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vadik161
Типичный деревенский богатырь
+7
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+3
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Live_Kost
Видно было, как Павлович дышит тяжело, если в первом раунде не вырубит Джонса, то не выиграет бой
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ST-L
Ответ skytent1
Джонс побьёт Старого Миочича и уйдет из UFC ,он сам понимает, что уже не тот, он и против Нганну не вышел бы
он и не вышел и дождался его ухода)
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margincall
Эх, жаль камерунец убежал из UFC, Сергей бы и ему плюх выписал.
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Symba
Ответ Live_Kost
Видно было, как Павлович дышит тяжело, если в первом раунде не вырубит Джонса, то не выиграет бой
Ну, справедливости ради, нынешнего Джонса в пяти раундах мы тоже пока не видели.
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Muerte
Ответ Symba
Ну, справедливости ради, нынешнего Джонса в пяти раундах мы тоже пока не видели.
Даже в 2х не видели)))
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KZT
Сергей очень крутой боец. Да может быть не такой разнообразный как Джонс. Но против его силы пока никто не устоял. А Джонсу, кстати, не очень удобно работать с такими бьющими ребятами. От Нгану убежал. Химик чертов.
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Прогноз Черданцева
Бой посмотрел в повторе и немного не понимаю почему такие диферамбы к Серёге со стороны комментаторов. Рекорд конечно крутой и очень классно что у нас появился такой тяж, но хватает и поводов для беспокойства,- в первые минуты боя он напропускал прелично, видно что при высокой скорости движения однообразны, застаивается после серии, борода как на показ также смутило состояние после 4 минут раунда, отдышка была очень преличная да и проход в ноги от Кертиса сложно называть проходом:) Джонс даже без колёс кажется пока на другом уровне:((
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Михаил Бердугужа
Ответ Лютый альбинос
Если Джонса когда и выпустят на Павловича, то однозначно в том бою будет отменено допинг-тестирование для Костлявого))
Голове его это не как не поможет!
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Muerte
Ответ Ussaev M
Туринабольщик завершит карьеру после боя со Стипе.
100% завершит. Ему молодые и голодные не нужны, а Стипе с большими регалиями и стал медленным мешком, как раз уровень Джонса.
Миочича Павлович просто сметёт, как Нганну последний раз
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Forza
Ответ Прогноз Черданцева
Бой посмотрел в повторе и немного не понимаю почему такие диферамбы к Серёге со стороны комментаторов. Рекорд конечно крутой и очень классно что у нас появился такой тяж, но хватает и поводов для беспокойства,- в первые минуты боя он напропускал прелично, видно что при высокой скорости движения однообразны, застаивается после серии, борода как на показ также смутило состояние после 4 минут раунда, отдышка была очень преличная да и проход в ноги от Кертиса сложно называть проходом:) Джонс даже без колёс кажется пока на другом уровне:((
Каких то критических проблем с защитой я не увидел. Пропускает, да. Но все пропускают. Нет такого, что Джонс дерётся в стойке и не пропускает. Вспомни его последние бои в полутяжелом. Там вопрос не в том пропускал ли он, а в том выиграл ли он вообще те бои.

Что касается отдышки, то это неизбежно при такой мышечной массе. Но с этим ничего не поделаешь. Сергей панчер и его цель - быстрый финиш. Фишка таких ребят в затяжных боях, не в том, что они не умирают от усталости в конце. Фишка в том, что до чемпионских раундов ,они наносят такой урон сопернику, что тот тоже уже в гроге находится.
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