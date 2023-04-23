Мэтт Браун: «Павлович победит Джона Джонса»
Мэтт Браун считает Сергея Павловича фаворитом в бое с Джоном Джонсом.
«Я должен сказать это. Сергей победит Джона Джонса», – написал боец UFC Мэтт Браун в социальных сетях.
На UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.
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Что касается отдышки, то это неизбежно при такой мышечной массе. Но с этим ничего не поделаешь. Сергей панчер и его цель - быстрый финиш. Фишка таких ребят в затяжных боях, не в том, что они не умирают от усталости в конце. Фишка в том, что до чемпионских раундов ,они наносят такой урон сопернику, что тот тоже уже в гроге находится.