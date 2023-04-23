Мэтт Браун: «Павлович победит Джона Джонса»

Мэтт Браун считает Сергея Павловича фаворитом в бое с Джоном Джонсом.

«Я должен сказать это. Сергей победит Джона Джонса», – написал боец UFC Мэтт Браун в социальных сетях.

На UFC Fight Night 222 нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

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