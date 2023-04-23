Сергей Павлович: «Джонс или Миочич? Мне без разницы, с кем драться»
Сергей Павлович заявил, что намерен получить титульный поединок.
«Как долго готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем. Поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем? Тут 50 на 50.
На самом деле мне без разницы [с кем из них драться]. Среди этих ребят нет легких оппонентов. Будут настоящие войны, поэтому надо будет готовиться и полностью отдаваться», – сказал Сергей Павлович.
На турнире UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.
Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс
Оверхайпом не нокаутируешь Джонса в 1 раунде. Да и в принципе шанс нокаутировать Джонса вначале боя близок к 0)
Сейчас бы Джонс раскрылся и начал рубиться с рубакой)
Не говоря уже про бетонную челюсть самого Джонса, который даже ни разу не был потрясен за карьеру, его феноменальные кики, феноменальный клинч и феноменальную борьбу)
-От него тейкдаунов ждали, а он чижика съел.