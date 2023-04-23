Сергей Павлович: «Джонс или Миочич? Мне без разницы, с кем драться»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович заявил, что намерен получить титульный поединок.

«Как долго готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем. Поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем? Тут 50 на 50.

На самом деле мне без разницы [с кем из них драться]. Среди этих ребят нет легких оппонентов. Будут настоящие войны, поэтому надо будет готовиться и полностью отдаваться», – сказал Сергей Павлович.

На турнире UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

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13 комментариев

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Давид Кочинян
Если прикончит обоих в первом раунде, то станет величайшим тяжем в истории. Без шуток! 🔥
+28
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Vgbndjj
Ответ Марат Лялин
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Таблеточки примите, пож-ста
+13
-1
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TomSail
Ответ Давид Кочинян
Если прикончит обоих в первом раунде, то станет величайшим тяжем в истории. Без шуток! 🔥
Очень хотелось бы, чтобы он еще и Нганну снес для полной картины)
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Костя Кот
без разницы, я всех съем
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London.is.blue
Ответ Давид Кочинян
Если прикончит обоих в первом раунде, то станет величайшим тяжем в истории. Без шуток! 🔥
Коменты все смешнее и смешнее)
Оверхайпом не нокаутируешь Джонса в 1 раунде. Да и в принципе шанс нокаутировать Джонса вначале боя близок к 0)
Сейчас бы Джонс раскрылся и начал рубиться с рубакой)

Не говоря уже про бетонную челюсть самого Джонса, который даже ни разу не был потрясен за карьеру, его феноменальные кики, феноменальный клинч и феноменальную борьбу)
+10
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+2
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Марк Рейман
По поводу Блейдса хочется сказать:
-От него тейкдаунов ждали, а он чижика съел.
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Kubinec_
Ответ Марк Рейман
По поводу Блейдса хочется сказать: -От него тейкдаунов ждали, а он чижика съел.
он один раз пытался, но такого кабана как Серёга просто не завалить. )
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Максим Гергард
Ответ Kubinec_
он один раз пытался, но такого кабана как Серёга просто не завалить. )
Он попытался сделать тейк,уже после нокдауна так-то
+1
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Марат Лялин
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Алексей Толстюк
Ответ London.is.blue
Коменты все смешнее и смешнее) Оверхайпом не нокаутируешь Джонса в 1 раунде. Да и в принципе шанс нокаутировать Джонса вначале боя близок к 0) Сейчас бы Джонс раскрылся и начал рубиться с рубакой) Не говоря уже про бетонную челюсть самого Джонса, который даже ни разу не был потрясен за карьеру, его феноменальные кики, феноменальный клинч и феноменальную борьбу)
А его клинч и работа локтями и коленями в нем. Этих тяжей Джонс и в 45 всех съест. Не говоря о его прайме
+2
-2
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