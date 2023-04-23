Сергей Павлович: «Джонс или Миочич? Мне без разницы, с кем драться»

Сергей Павлович заявил, что намерен получить титульный поединок.

«Как долго готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем. Поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем? Тут 50 на 50.

На самом деле мне без разницы [с кем из них драться]. Среди этих ребят нет легких оппонентов. Будут настоящие войны, поэтому надо будет готовиться и полностью отдаваться», – сказал .

На турнире UFC Fight Night 222 Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде поединка.

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