Генич: «Мне кажется, те, кто создавали Медиалигу – они ее и разваливают»

Константин Генич выразил мнение, что будет дальше с Winline Медиалигой.

«Она пытается развиваться, пытается построить стадион даже свой для Медиалиги. Даже нашли какую-то площадку, идут какие-то переговоры регламентные, юридические, как это все можно оформить.

Мне кажется, те, кто создавали Медиалигу – они ее и разваливают», – сказал Генич.

Недавно команда «Матч ТВ» объявила об участии в третьем сезоне Медиалиги.