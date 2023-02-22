Генич: «Мне кажется, те, кто создавали Медиалигу – они ее и разваливают»
Константин Генич выразил мнение, что будет дальше с Winline Медиалигой.
«Она пытается развиваться, пытается построить стадион даже свой для Медиалиги. Даже нашли какую-то площадку, идут какие-то переговоры регламентные, юридические, как это все можно оформить.
Мне кажется, те, кто создавали Медиалигу – они ее и разваливают», – сказал Генич.
Недавно команда «Матч ТВ» объявила об участии в третьем сезоне Медиалиги.
Комментарии