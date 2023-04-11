Григорян покинул медиафутбольный клуб «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером здесь»

Теги Константин Генич Александр Григорян Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Медиафутбол

Александр Григорян покинул пост главного тренера ФК «Матч ТВ».

«Мне неудобно перед Серегой Дурасовым, Костей Геничем, но я честно признаюсь в этом, я не чувствую себя тренером. Тренер – это когда ты каждый день думаешь о команде, о каждом футболисте. 

Я хотел попробовать и был уверен, что справлюсь, но это не мое. Я реально не чувствую себя здесь тренером», – сказал Григорян.

Григорян пришел в команду «Матч ТВ» в феврале 2023 года и провел с командой несколько товарищеских матчей.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kantes
Тебя всё это время обманывали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zqhh2gq7nv
Я Е*** этот парк Рейнджерс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
"Я не чувствую себя тренером"- это законченная мысль
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Мостовому сойдет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syroezhkin
Ему токо баб тренировать
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Михайлович
даже увольнение Нагельсмана было не таким шокирующим как это
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
На админке что ли Григорян сидит? Удалил комментарий😁
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Так эта медиалига открывает глаза, а вы говорите пользы от нее нет.
Вон Григорян наконец-то понял что он не тренер
+57
-6
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
matvei93
На этой планете он имел ввиду?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Григорян не тренер даже если будет чувствовать себя таким
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Д.Н.Л
Опять отправится чувствовать себя тренером к дамам
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Нам здесь очень грустная из-за этого
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Гогниев, Кержаков, Григорян... футбол уже никогда не станет прежним
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йозе_Марино
Вандефульно!
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Borillaz
Вопрос к администрации сайта: вы отдельно сделали раздел "медиафутбол", но почему в разделе новостей "футбол" у меня эта новость? Хватит уже хайповать!!! Вы же типа СМИ!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Всё-таки есть в нём эта искренность, граничащая с глупостью.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Всем чем угодно вам, только не тренером...(с) Григорян
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий