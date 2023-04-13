Хавбек 2Drots Эйтан: «Нам не нужно в РПЛ. Нас уничтожат»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Эйтан Виейра Медиафутбол

Эйтан прокомментировал слова Некита о уайлд-кард для 2Drots в РПЛ.

«Не хочу, чтобы 2Drots в РПЛ заявлялись – нам и тут хорошо. Да нас уничтожат. Матч с ЦСКА – это сказка, но надо уходить на красивой ноте.

Мы – первая медийная команда, которая обыграла команду РПЛ, но заявляться туда – не знаю. Ну, просто представьте: мы всегда стоим на бровке, будут штрафы, мы не сможем удержаться от празднования голов, стоим всегда в кругу. Так никто не делает – придется от многого отказаться», – сказал хавбек 2Drots.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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4 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Я смотрел несколько выпусков канала 2Drots вместе с их основателем, Мбаппе, вратарем их худым и остальными ребятами, которые там снимались на постоянке на разных их челленджах. В основном все бездарные футболисты, с плохой техникой и физикой. Нынешняя команда по сути полупрофессиональная, с совершенно другим составом участников. Это вообще нельзя называть командой блогеров. Поэтому меня очень сильно удивляет вся эта вымышленная история с якобы чудесными результатами команд «блогеров». Если бы на поле выходили реальные участники хотя бы того же канала 2Drots, они бы тайма отыграть не смогли.
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Branshtain
Ответ **@#$НеКолюсь#@**
нет. раз он говорит про празднование голов в рпл🤣🤣🤣
Они могут чужие голы отпраздновать.
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Никита Бубенцов
Неужели адекватные там есть?
нет. раз он говорит про празднование голов в рпл🤣🤣🤣
+6
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Никита Бубенцов
Неужели адекватные там есть?
+7
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