Хавбек 2Drots Эйтан: «Нам не нужно в РПЛ. Нас уничтожат»

Эйтан прокомментировал слова Некита о уайлд-кард для 2Drots в РПЛ.

«Не хочу, чтобы 2Drots в РПЛ заявлялись – нам и тут хорошо. Да нас уничтожат. Матч с ЦСКА – это сказка, но надо уходить на красивой ноте.

Мы – первая медийная команда, которая обыграла команду РПЛ, но заявляться туда – не знаю. Ну, просто представьте: мы всегда стоим на бровке, будут штрафы, мы не сможем удержаться от празднования голов, стоим всегда в кругу. Так никто не делает – придется от многого отказаться», – сказал хавбек 2Drots.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА