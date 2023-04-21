Кутуз – лучший игрок второго сезона Winline Медиалиги
Winline Медиалига завершила публикацию рейтинга топ-50 игроков второго сезона.
Лучшим футболистом МФЛ-2 признан нападающий 2Drots Сергей Кутузов.
В минувшем розыгрыше турнира Кутуз забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
2Drots выиграли второй сезон и стали двукратными чемпионами Медиалиги.
Напомним, Сергей также был признан лучшим игроком, лучшим нападающим и автором лучшего гола в медиафутболе в 2022 году.
В феврале 2023-го Кутуз покинул 2D и перешел в «Титан».
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