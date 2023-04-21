Кутуз – лучший игрок второго сезона Winline Медиалиги

Winline Медиалига завершила публикацию рейтинга топ-50 игроков второго сезона.

Лучшим футболистом МФЛ-2 признан нападающий 2Drots Сергей Кутузов.

В минувшем розыгрыше турнира Кутуз забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

2Drots выиграли второй сезон и стали двукратными чемпионами .

Напомним, Сергей также был признан лучшим игроком, лучшим нападающим и автором лучшего гола в медиафутболе в 2022 году.

В феврале 2023-го Кутуз покинул 2D и перешел в «Титан».