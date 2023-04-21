Кутуз – лучший игрок второго сезона Winline Медиалиги

Теги рейтинги 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Winline Медиалига завершила публикацию рейтинга топ-50 игроков второго сезона.

Лучшим футболистом МФЛ-2 признан нападающий 2Drots Сергей Кутузов.

В минувшем розыгрыше турнира Кутуз забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. 

2Drots выиграли второй сезон и стали двукратными чемпионами Медиалиги.

Напомним, Сергей также был признан лучшим игроком, лучшим нападающим и автором лучшего гола в медиафутболе в 2022 году.

В феврале 2023-го Кутуз покинул 2D и перешел в «Титан».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий