Чужой – 18-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Сэм – 19-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

20-е место: Максим Швагирев (« ») – 33 сейва, 4 сухих матча

19-е место: Сэмио (2Drots) – 2 гола, 3 голевых передачи

18-е место: Чужой («Амкал») – 3 голевых передачи

17-е место: Кунья ( ) – 1 гол

16-е место: ( ) – 4 гола, 2 голевых передачи

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.