Чужой – 18-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Сэм – 19-й

Теги Максим Швагирев Владислав Семенов Амкал 2Drots Антон Чужой Winline Медиалига Reality Родина Медиа Tamo Junto Адель Рахмани Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

20-е место: Максим Швагирев («Родина Медиа») – 33 сейва, 4 сухих матча

19-е место: Сэмио (2Drots) – 2 гола, 3 голевых передачи

18-е место: Чужой («Амкал») – 3 голевых передачи

17-е место: Кунья (Tamo Junto) – 1 гол

16-е место: Рахмани (Reality) – 4 гола, 2 голевых передачи

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

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