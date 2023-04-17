«Амкал» возглавил рейтинг медийной активности МФЛ-2. Клуб получит 260 тысяч рублей

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Представлен итоговый рейтинг медийной активности Winline Медиалиги во втором сезоне.

Возглавил рейтинг «Амкал» с показателем 26,41%. 

Команда Германа опередила чемпиона МФЛ 2Drots (26,35%). Третье место заняли GOATS (15,23%).

Худшие показатели у «Рубина» (0,08%), Tamo Junto (0,29%) и «Ромы» (0,41%).

Призовой фонд составил один миллион рублей. Таким образом, «Амкал» заработал чуть больше 260 тысяч рублей.

Глава МФЛ Николай Осипов сообщил, что в третьем сезоне призовой фонд увеличится до пяти миллионов.

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