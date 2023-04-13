Фартуна – 11-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Будаков – 12-й

Теги Александр Будаков Даниил Макеев 2Drots Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Бей Беги Борис Фартуна Илья Сальников «Гриня» Григорий Коробов Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

15-е место: ГриняНа Спорте») – 2 гола

14-е место: Саля (2Drots) – 1 голевая передача

13-е место: Макей («БроукБойз») – 5 голов, 1 голевая передача

12-е место: Александр Будаков («Бей Беги») – 46 сейвов, 4 сухих матча

11-е место: Борис Фартуна (2Drots) – 1 гол, 2 голевые передачи

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

Чужой – 18-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Сэм – 19-й

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий