Фартуна – 11-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Будаков – 12-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

15-е место: Гриня («На Спорте») – 2 гола

14-е место: Саля (2Drots) – 1 голевая передача

13-е место: Макей («БроукБойз») – 5 голов, 1 голевая передача

12-е место: Александр Будаков («Бей Беги») – 46 сейвов, 4 сухих матча

11-е место: Борис Фартуна (2Drots) – 1 гол, 2 голевые передачи

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

Чужой – 18-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Сэм – 19-й