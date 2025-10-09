Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»

Дмитрий Егоров высказался о появлении Александра Медведева в матче Кубка Медиалиги.

Егоров : «Александр Медведев уже выступал за «Амкал». Он участвовал в матче Кубка России. Свою долю футбола он уже получил, перфоманс закончился. Какой смысл заявлять его на матч Медиалиги и тем более выпускать на 10 минут, зная, что команда, как говорит Панов, находится не в лучшем состоянии?

Если у команды плохая дисциплина, то выход человека, которому 70 лет, явно не поднимает дисциплину. Встанет вопрос: «А серьезно ли мы играем в этом турнире? Серьезным ли делом мы занимаемся?»

Райзен : «Что ты ходишь вокруг да около? Так и скажи, что «Амкал» борется за админресурс. Ты же это хочешь сказать?»

Егоров : «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы. Я не знаю, зачем Герману нужно участие Александра Медведева. Может, они лучшие друзья, он не может ему отказать.

Здесь вопрос к Панову, у которого главная задача – победа. А ты ослабляешь шансы команды.

Я считаю, что если это решение было не спонсорским, то оно выглядело так, что Медведев зашел и сказал, что будет играть. У тебя нет возможности сказать: «Александр Иванович, нет, вы не будете играть». Как-то сложно».

70-летний советник председателя «Зенита» вышел в стартовом составе «Амкала» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy (0:0, 7:8 Б).

Напомним, до этого Медведев сыграл за «Амкал» против «Салюта» (2:1) в FONBET Кубке России. Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!