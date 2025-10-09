Литвин о Кубке Медиалиги: «Хороший результат – только выход в финал»

Михаил Литвин назвал цель Lit Energy в WINLINE Кубке Медиалиги.

«Хороший результат – только выход в финал [Кубка Медиалиги]. Для нас выход в финал не должен быть чем-то феноменальным. Я вижу зарплатную ведомость, уровень игроков.

Поэтому для нас хороший результат – выход в финал. Получается, что в нашей истории хорошего результата еще ни разу не было.

Вопросы к тренерскому штабу? Они могут быть, даже если ты выиграешь финал. Мы все взрослые люди. Я сам выходец из футбола и понимаю психологию между футболистами и тренером», – сказал президент LE.

11 октября Lit Energy сыграет против 2Drots в нижней сетке Кубка Лиги. Проигравшая команда покинет турнир.

Lit Energy – клуб блогера Михаила Литвина. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.