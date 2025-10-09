0

Литвин о Кубке Медиалиги: «Хороший результат – только выход в финал»

Михаил Литвин назвал цель Lit Energy в WINLINE Кубке Медиалиги.

«Хороший результат – только выход в финал [Кубка Медиалиги]. Для нас выход в финал не должен быть чем-то феноменальным. Я вижу зарплатную ведомость, уровень игроков.

Поэтому для нас хороший результат – выход в финал. Получается, что в нашей истории хорошего результата еще ни разу не было.

Вопросы к тренерскому штабу? Они могут быть, даже если ты выиграешь финал. Мы все взрослые люди. Я сам выходец из футбола и понимаю психологию между футболистами и тренером», – сказал президент LE.

11 октября Lit Energy сыграет против 2Drots в нижней сетке Кубка Лиги. Проигравшая команда покинет турнир.

Lit Energy – клуб блогера Михаила Литвина. Команду возглавляет экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Станоса
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoМихаил Литвин
logo«STANOS» Стас Малиев
logoLit Energy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станос – Герману: «Не говори оп, пока не гоп! Братан, до свидания, отдыхайте, до следующего сезона!»
4 октября, 19:40
«Это просто ######. Эти слухи, кроме «Амкала», где-то ходят?» Станос о словах Германа про закрытие Lit Energy
12 октября, 17:10
Герман Эль Класико: «Ходят слухи, что если Lit Energy снова не дойдет до финальных стадий, у Литвина не будет интереса поддерживать команду»
2 октября, 16:17
Станос о результатах Lit Energy: «Неожиданно, что мы не вышли с первого места из группы»
2 октября, 14:02
Станос: «Хотел бы сыграть с «Амкалом». Дал бы 90%, что они пройдут»
28 сентября, 09:58
Главные новости
Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, «Амкал» борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»
120 минут назад
«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда
сегодня, 18:03
«Амкал» объявил о подписании Кокаева
сегодня, 16:08
Кузнецов о своей команде в Медиалиге: «Для этого нужен букмекер и спонсор. Я уверен, что соберу хороший тренерский штаб и футболистов»
сегодня, 15:39
Шахриер об уходе из «Амкала»: «Я продолжаю свой путь в медиафутболе, никуда не ухожу»
сегодня, 14:23
«Амкал» объявил об уходе Шахриера. У форварда 0 очков по «гол+пас» в этом сезоне Кубка Лиги
сегодня, 13:07
«Цифровой аутизм слишком сильно залез в жизнь Пантеры, телефон надо убирать». Сослан Гатагов об экс-форварде «Ростова»
1сегодня, 12:11
Дмитрий Егоров: «Некит заявил, что лига становится стерильной. Я не слышал, чтобы он говорил об этом, когда подобное было с «Броуками»
сегодня, 09:45
«Амкал» объявил об уходе Потапова. Защитник выиграл МФЛ-6 вместе с клубом
вчера, 19:34
Тренер «Амкала» Панов о выходе 70-летнего Медведева против Lit Energy: «Он не сыграл с «Енисеем», но сказал, что идет дальше с нами. Ему сложно отказать»
5вчера, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58