Василий Уткин: «Изыди, Вольдемар XXL. Я обрызгал наше тренировочное поле володя-репеллентным аэрозолем, а в раздевалке включаю фумигатор»

Василий Уткин заявил, что Володи XXL не будет в «Эгриси».

«Честно говоря, я хрен знает, что это за перец, но опережая ваши вопросы, даже если вы не собирались их задавать – в «Эгриси» точно не будет Воваса XXL.

Затрудняюсь объяснить, почему. Я ведь его не знаю. Но, видимо, не сказать об этом нельзя, а то ведь проблем потом не оберешься.

Изыди, Вольдемар XXL. Я обрызгал наше тренировочное поле володя-репеллентным аэрозолем, а в раздевалке включаю фумигатор. Боже, храни «Эгриси», – написал президент «Эгриси».