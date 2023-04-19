Василий Уткин: «Изыди, Вольдемар XXL. Я обрызгал наше тренировочное поле володя-репеллентным аэрозолем, а в раздевалке включаю фумигатор»
Василий Уткин заявил, что Володи XXL не будет в «Эгриси».
«Честно говоря, я хрен знает, что это за перец, но опережая ваши вопросы, даже если вы не собирались их задавать – в «Эгриси» точно не будет Воваса XXL.
Затрудняюсь объяснить, почему. Я ведь его не знаю. Но, видимо, не сказать об этом нельзя, а то ведь проблем потом не оберешься.
Изыди, Вольдемар XXL. Я обрызгал наше тренировочное поле володя-репеллентным аэрозолем, а в раздевалке включаю фумигатор. Боже, храни «Эгриси», – написал президент «Эгриси».
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