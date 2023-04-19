Василий Уткин: «Изыди, Вольдемар XXL. Я обрызгал наше тренировочное поле володя-репеллентным аэрозолем, а в раздевалке включаю фумигатор»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Василий Уткин заявил, что Володи XXL не будет в «Эгриси».

«Честно говоря, я хрен знает, что это за перец, но опережая ваши вопросы, даже если вы не собирались их задавать – в «Эгриси» точно не будет Воваса XXL.

Затрудняюсь объяснить, почему. Я ведь его не знаю. Но, видимо, не сказать об этом нельзя, а то ведь проблем потом не оберешься.

Изыди, Вольдемар XXL. Я обрызгал наше тренировочное поле володя-репеллентным аэрозолем, а в раздевалке включаю фумигатор. Боже, храни «Эгриси», – написал президент «Эгриси».

1 комментарий

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ancifer2
закусывать надо
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