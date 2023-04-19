«Я в тильте». Володя XXL все еще не нашел команду

Володя XXL все еще не нашел команду для участия в Winline Медиалиге.

«Я в тильте. Осталось около 50 часов до конца заявки на новый сезон. Я так и не смог найти себе команду.

Надеюсь, этот период без футбола поможет мне разобраться со всеми мыслями у меня в голове», – написал Володя.

За пару часов до этого высказывания в интервью Sports.ru футболист объявил, что завтра идет на первую тренировку с новым клубом.

Ранее Володю XXL выгнали из «БроукБойз».