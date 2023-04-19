«Я в тильте». Володя XXL все еще не нашел команду

Теги Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Володя XXL все еще не нашел команду для участия в Winline Медиалиге.

«Я в тильте. Осталось около 50 часов до конца заявки на новый сезон. Я так и не смог найти себе команду.

Надеюсь, этот период без футбола поможет мне разобраться со всеми мыслями у меня в голове», – написал Володя.

За пару часов до этого высказывания в интервью Sports.ru футболист объявил, что завтра идет на первую тренировку с новым клубом.

Ранее Володю XXL выгнали из «БроукБойз».

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3 комментария

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jakie
Уже такой перебор с новостями медиафутбола. Я, который не любитель писать комментарии, не выдержал. Какой Володя? Какой поиск команды?
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kisliy33
просто интересно, сколько еще спротс будет ставить на главную это проплаченное фуфло? 1-2 коммента раз в неделю под новостями про вот это вот все - это типа ок, публике очень интересно?
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Илья Еремеев
Ответ jakie
Уже такой перебор с новостями медиафутбола. Я, который не любитель писать комментарии, не выдержал. Какой Володя? Какой поиск команды?
Володя икс икс эль, он в смешариках снимался, популярный в "узких" кругах мальчик с пальчик
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