Егоров о Володе XXL: «Он наговорил сразу на несколько статей и большое количество проблем»

Теги Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о Володе XXL в последнем выпуске «Это медиафутбол, бро!».

«Володя говорит, что хуже «Броуков» ничего быть не может – это абсолютно не обидно. Можно сделать вывод, что будь на месте Володи не «Броуки», то после этого интервью у него была бы масса проблем: кто-то захотел бы спросить его за каждое слово и обвинение.

Здесь Володя наговорил сразу на несколько статей и большое количество проблем. Но мы понимающие и взрослые люди – Володе в какой-то момент можно будет просто извиниться», – сказал президент «БроукБойз».

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»

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