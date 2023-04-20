Егоров о Володе XXL: «Он наговорил сразу на несколько статей и большое количество проблем»

Дмитрий Егоров высказался о Володе XXL в последнем выпуске «Это медиафутбол, бро!».

«Володя говорит, что хуже «Броуков» ничего быть не может – это абсолютно не обидно. Можно сделать вывод, что будь на месте Володи не «Броуки», то после этого интервью у него была бы масса проблем: кто-то захотел бы спросить его за каждое слово и обвинение.

Здесь Володя наговорил сразу на несколько статей и большое количество проблем. Но мы понимающие и взрослые люди – Володе в какой-то момент можно будет просто извиниться», – сказал президент «БроукБойз».

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»