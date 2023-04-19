Сослан Гатагов: «Володи XXL в FC Bus не будет, мое личное решение»
Сослан Гатагов исключил появление Володи XXL в FC Bus.
«Володи XXL в FC Bus не будет, мое личное решение.
Мне этого хайпа не надо, и для меня имидж и репутация важны. Будет катастрофической и стратегической ошибкой взять его в команду!
Хочу раскрывать новых ребят, сохранить атмосферу, и не вижу смысла бродить внутри одних и тех же персонажей.
Володя, было хорошо с тобой работать на МКС-2 и МФЛ-1. Удачи тебе, берись за голову!» – написал руководитель FC Bus.
Сегодня https://www.sports.ru/tags/161136750/ объявил, что завтра идет на тренировку с новым клубом. Однако спустя пару часов он написал, что команды у него сейчас нет.
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