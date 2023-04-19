Сослан Гатагов: «Володи XXL в FC Bus не будет, мое личное решение»

Сослан Гатагов исключил появление Володи XXL в FC Bus.

«Володи XXL в FC Bus не будет, мое личное решение.

Мне этого хайпа не надо, и для меня имидж и репутация важны. Будет катастрофической и стратегической ошибкой взять его в команду!

Хочу раскрывать новых ребят, сохранить атмосферу, и не вижу смысла бродить внутри одних и тех же персонажей.

Володя, было хорошо с тобой работать на МКС-2 и МФЛ-1. Удачи тебе, берись за голову!» – написал руководитель FC Bus.

Сегодня https://www.sports.ru/tags/161136750/ объявил, что завтра идет на тренировку с новым клубом. Однако спустя пару часов он написал, что команды у него сейчас нет.