Некит о татуировках катан: «Я записался, но потом прочитал коммент, что может не стоит нарушать традицию»

Теги 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит рассказал о том, когда набьет татуировки катан, как символ 2Drots.

Перед матчами с «Чертаново» (3:0) в Кубке России и ЦСКА (2:1) президент 2Drots обещал, что в случае победы, набьет татуировки с изображением катан, как символом клуба.

«Забавно, я на той неделе записался, но потом прочитал такой коммент, что может не стоит нарушать традицию.

Перед каждым таким событием буду обещать, и вселенная будет говорить: «Вот еще один матч, чтобы ты набил татуировку, и еще один». Мы будем продолжать, пока эта победная серия не закончится

А если серьезно, то у меня есть мастер, он не из Москвы. На май он объявил запись, и я к нему обязательно запишусь и сделаю», – сказал Некит.

 

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1 комментарий

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дронреш
Некит, дай номер мастера
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