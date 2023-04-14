Некит о татуировках катан: «Я записался, но потом прочитал коммент, что может не стоит нарушать традицию»

Некит рассказал о том, когда набьет татуировки катан, как символ 2Drots.

Перед матчами с «Чертаново» (3:0) в Кубке России и ЦСКА (2:1) президент 2Drots обещал, что в случае победы, набьет татуировки с изображением катан, как символом клуба.

«Забавно, я на той неделе записался, но потом прочитал такой коммент, что может не стоит нарушать традицию.

Перед каждым таким событием буду обещать, и вселенная будет говорить: «Вот еще один матч, чтобы ты набил татуировку, и еще один». Мы будем продолжать, пока эта победная серия не закончится

А если серьезно, то у меня есть мастер, он не из Москвы. На май он объявил запись, и я к нему обязательно запишусь и сделаю», – сказал Некит.