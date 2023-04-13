Герман Эль Класико: «Потратили 300 тысяч на отменившийся казахстанский турнир»

Герман Эль Класико рассказал о тратах на отмененный медиафутбольный турнир в Казахстане.

– Сколько денег ты потерял на казахстанском турнире?

– Я не то что потерял: отказался от участия в медийном баскетболе, от пары выездов с гонорарами. Успели что-то закупить тысяч на 300 – несколько билетов, поле для сборов, отель добрать, потому что нам надо было привезти с собой больше человек, чем мы договаривались.

– Организаторы это компенсируют?

– Когда-нибудь (смеется). Они там разбираются пока, кто виноват, – сказал президент «Амкала».