Кострубов – Осипову: «Что говорят сторонние организации, меня по факту не очень волнует»

Фил Кострубов отреагировал на высказывания Николая Осипову о Лига Ставок Media Basket.

– сказал, что баскетбол не окупается, бюджет тот же, но просмотры гораздо ниже. Что думаете?

– Хорошо, мне главное, чтобы мои партнеры были довольны, мы получаем очень крутой фидбек, а что говорят сторонние организации, меня по факту не особо волнует.

Все видят качество продукта, качество исполнения, другие баскетбольные проекты мы обогнали по просмотрам. Что еще нужно? Я не знаю, – сказала Кострубов.

«Родина Медиа» обыграла GOATS и команду Элджея, 2Drots уступили Basement. Результаты 3-го и 4-го туров Лига Ставок Media Basket