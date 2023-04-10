Кострубов – Осипову: «Что говорят сторонние организации, меня по факту не очень волнует»
Фил Кострубов отреагировал на высказывания Николая Осипову о Лига Ставок Media Basket.
– Николай Осипов сказал, что баскетбол не окупается, бюджет тот же, но просмотры гораздо ниже. Что думаете?
– Хорошо, мне главное, чтобы мои партнеры были довольны, мы получаем очень крутой фидбек, а что говорят сторонние организации, меня по факту не особо волнует.
Все видят качество продукта, качество исполнения, другие баскетбольные проекты мы обогнали по просмотрам. Что еще нужно? Я не знаю, – сказала Кострубов.
«Родина Медиа» обыграла GOATS и команду Элджея, 2Drots уступили Basement. Результаты 3-го и 4-го туров Лига Ставок Media Basket
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