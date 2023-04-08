«Если они проиграют команде из Медиалиги, их надо распускать». Герман Эль Класико о сборной России

Теги Сборная России по футболу Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Герман Эль Класико отреагировал на слова Широкова о сборной Медиалиги.

«С точки зрения нас, мы и «Амкалом» с удовольствием сыграли бы со сборной России. Но с точки зрения мотивации для профессиональных футболистов, условно, если они проиграют Ирану – это не будет бум.

А если они проиграют команде из Медиалиги, их надо распускать тогда совсем. Поэтому зачем? А мяч круглый, выиграть может кто угодно. Даже «Рубин» обыгрывал «Барселону».

Роман Широков: «Лучше сборной России сыграть с Китаем и Ираком, чем с командой Медиалиги»

12 комментариев

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Shuller18
В смысле, распускать? Объясните Герману, что сборная каждый раз заново собирается, а потом распускается
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Марат Каримуллин
4eрT, о 4eрTях...
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Breadslicer88
чтобы спасти сб. россии остается только расформировать команды медиалиги а всех причастных сослать в лагеря...хотя лучше сразу расстрелять
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Andreich18
А если выигрывают, то распускают Медиалигу? Пожалуйста
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Никому_никабельный
Спортс хавит постить тут медиаклоунов этих!
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Johnie
Ответ Камбоджа Иванов
Так у Брайтона и скаузеров по 2 игры в запасе
Согласен, но Эмери на сегодняшний день провел отличную работу и поднял команду с низов.
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Ahilles
звезду словили
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ChefJhonnyMorgan
Ну это видимо не лечится уже
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Камбоджа Иванов
Ответ Johnie
Хоть бы кто про Астон Виллу написал и 6 место с тренеришкой…
Так у Брайтона и скаузеров по 2 игры в запасе
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Johnie
Хоть бы кто про Астон Виллу написал и 6 место с тренеришкой…
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Камбоджа Иванов
С такой логикой, если игроки Амкала не отработают несколько смен на заводе за 20-30к в месяц или не займутся общественно-полезными работами, то их можно физически устранять?
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Миша Семенович
Это как утверждать то машинка на радиоуправлении может обогнать настоящую машину
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