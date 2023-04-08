«Если они проиграют команде из Медиалиги, их надо распускать». Герман Эль Класико о сборной России

Герман Эль Класико отреагировал на слова Широкова о сборной Медиалиги.

«С точки зрения нас, мы и «Амкалом» с удовольствием сыграли бы со сборной России. Но с точки зрения мотивации для профессиональных футболистов, условно, если они проиграют Ирану – это не будет бум.

А если они проиграют команде из Медиалиги, их надо распускать тогда совсем. Поэтому зачем? А мяч круглый, выиграть может кто угодно. Даже «Рубин» обыгрывал «Барселону».

Роман Широков: «Лучше сборной России сыграть с Китаем и Ираком, чем с командой Медиалиги»