Егоров о 2Drots: «РПЛ для них – вполне себе реальность. Нужен лишь крупный спонсор и проект на 3-4 года – без вайлд-кард, но со стартом в ПФЛ»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики стадионы Fan ID 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров оценил шансы 2Drots попасть с Мир РПЛ.

«Думал, что на 2D – ЦСКА придет полный, то есть абсолютно полный стадион.

Учитывая фан-базы клубов и отсутствие Fan ID – это не просто московское дерби, но и дерби двух миров. Плюс, при мощнейшей рекламной кампании оно точно должно было привлечь не 15к, а в два раза больше людей. Преувеличил.

Значит, интерес к футболу действительно падает и значит, что тем же «дротам» еще есть куда развиваться перед РПЛ.

А РПЛ для них – вполне себе реальность. Нужен лишь крупный спонсор и проект на 3-4 года – без вайлд-кард, но со стартом в ПФЛ», – сказал президент «БроукБойз».

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче. 

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА      

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4 комментария

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Flashzzz
Если найдут спонсора, то в добрый путь, как говорится.

Всякие вайлд карты - это какая-то непонятная привилегия. Пусть идут как все с низов; это и есть самая настоящая драма, сюжет и просмотры
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Кирилл
Так вот пусть они это доказывают делом, а не словами и всякими разными лозунгами.

А то уже все: верят что будут крутить РПЛ, хотя обыграли немотивированный ЦСКА в товарняке.
Хотя в Кубке отлетели Текстильщику из второго дивизиона сразу )
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gukmamop
Конечно, нужен крутой спонсор, типа шейхов) Игроки даже уровня ФНЛ стоят дороже.
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Evil_Alastar
Рпл для них реальность, разве что в другой реальности 🙂
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