Дмитрий Егоров оценил шансы 2Drots попасть с Мир РПЛ.

«Думал, что на 2D – ЦСКА придет полный, то есть абсолютно полный стадион.

Учитывая фан-базы клубов и отсутствие Fan ID – это не просто московское дерби, но и дерби двух миров. Плюс, при мощнейшей рекламной кампании оно точно должно было привлечь не 15к, а в два раза больше людей. Преувеличил.

Значит, интерес к футболу действительно падает и значит, что тем же «дротам» еще есть куда развиваться перед РПЛ.

А РПЛ для них – вполне себе реальность. Нужен лишь крупный спонсор и проект на 3-4 года – без вайлд-кард, но со стартом в ПФЛ», – сказал президент « ».

Медиафутбольный клуб обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА