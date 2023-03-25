«Кузнецов с любителями обыгрывает ЦСКА. А в ФНЛ и РПЛ не нужен. ###### смех!». Егоров о тренере

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Первая лига Дмитрий Кузнецов 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1). 

«######, сука! Гении на 2D!

Кузнецов (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru) с любителями обыгрывает ЦСКА. В ФНЛ и РПЛ не нужен. ###### смех», – написал президент «БроукБойз».

Медиафутбольный клуб 2Drots обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче. 

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28 комментариев

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xoms
Ответ Andreas Pixel
Если кто не заметил, 2drots это футбольный клуб здорового человека. Нужно не завидовать, а брать пример в организации и привлечении внимания, болельщиков и спонсоров
Каких болельщиков они привлекают, те что смотрят ютуб, да тик токи, им блогер сказал это круто, они рот открыв идут, в массе своей недозрелые личности, которым футбол по барабану, да и спорт также
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angry horse
Ответ Алекс Я
Как раз в таких матчах и виден истинный уровень команд.если ты не можешь настроиться на матч ,то какой ты профессионал?
Ну да, особенно когда играл Карвальо, который последние лет 10 только в ресторанах проводил, а не на футбольном поле, такая вывеска больше похожа на шоу и пиар этих букмекерских проектов, о каком еще настрое можно говорить то?😁
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#SharkTeam
Ответ Destro7451
хорошо, посмотри пожалуйста матчи со сборов, где топ клубы проигрывают местным командам ...
На сборах профессионалы играют с профессионалами и с обеих сторон подбирают соперников под уровень готовности.
А тут какая цель была?
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Osodj Djhshs
Клоуны должны работать в цирке, а не в кубке России
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Destro7451
Ответ #SharkTeam
Один из лидеров высшей лиги не должен сливать любителям в любом составе. Там юношеская команда должна быть сильнее
хорошо, посмотри пожалуйста матчи со сборов, где топ клубы проигрывают местным командам ...
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#SharkTeam
Ответ Злобный Конь
Как там ЦСКА провёл крайний официальный матч?
Глянул, омжей обыграли. А дальше то что
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#SharkTeam
Ответ angry horse
Как бы там не совсем двор, а бывшие профессиональные футболисты, которые нашли свою нишу😎
А ну это же меняет дело! Ведь бывший профи, играющий во дворе, все такой же профи?
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Алекс Я
Ответ angry horse
Позорищем было бы, если бы в Кубке России ЦСКА проиграл этим букмекерским проектам, а товарняк это ерунда😎
Как раз в таких матчах и виден истинный уровень команд.если ты не можешь настроиться на матч ,то какой ты профессионал?
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Артем Алмазов
Ну возглавит он Торпедо. И чё?
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Злобный Конь
Ответ #SharkTeam
Забавно как кони оправдывают своих чаловых, заболотных. Слили ребятам со двора, ну это ж товарняк... Мастера при любом расслабоне двору сливать не должны
Как там ЦСКА провёл крайний официальный матч?
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angry horse
Ответ #SharkTeam
Забавно как кони оправдывают своих чаловых, заболотных. Слили ребятам со двора, ну это ж товарняк... Мастера при любом расслабоне двору сливать не должны
Как бы там не совсем двор, а бывшие профессиональные футболисты, которые нашли свою нишу😎
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#SharkTeam
Ответ blaugrano
У медиафутбола отдельный раздел. Зачем это здесь? Ещё в таком количестве.
потому что обыграли одного из лидеров высшей лиги. Думаю это только начало. И в будущем будут припоминать
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Злобный Конь
Судя по количеству ненормативных слов вам нужны не ФНЛ/РПЛ, а психотерапевт. Синдром Туретта налицо.
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sidelnikovpp@gmail.com
Надеюсь всем известно на что уходят многомиллионные а иногда и миллиардные бюджеты клубов РПЛ? Это зарплаты игроков и клуба, это содержание стадиона и базы, это взносы, перелеты на матчи, гостиницы и еще много чего. Только в этом основное отличие от любителей, в возможности оплачивать ВСЮ инфраструктуру для участия в соревнованиях! Поэтому на ситуацию с Российским “профессиональным» футболом у нас на данный момент без слез не глянешь! Очень все очевидно, но сдвинуть с места невозможно.
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Andreas Pixel
Если кто не заметил, 2drots это футбольный клуб здорового человека. Нужно не завидовать, а брать пример в организации и привлечении внимания, болельщиков и спонсоров
0
-4
-4
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#SharkTeam
Забавно как кони оправдывают своих чаловых, заболотных. Слили ребятам со двора, ну это ж товарняк...
Мастера при любом расслабоне двору сливать не должны
+2
-4
-2
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2-12-85-06
а дмитрий егоров это кто?
+1
-1
0
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angry horse
Позорищем было бы, если бы в Кубке России ЦСКА проиграл этим букмекерским проектам, а товарняк это ерунда😎
+6
-1
+5
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#SharkTeam
Ответ Quiet Dad
Да какой позор? Что товарняк, что это. Одна шняга, так чего напрягаться)))))
Один из лидеров высшей лиги не должен сливать любителям в любом составе. Там юношеская команда должна быть сильнее
+2
-1
+1
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blaugrano
У медиафутбола отдельный раздел.
Зачем это здесь? Ещё в таком количестве.
+3
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+3
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Quiet Dad
Да какой позор? Что товарняк, что это. Одна шняга, так чего напрягаться)))))
+3
0
+3
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#SharkTeam
Ответ Magmi
Сегодня? Ближайшую неделю будем слушать теперь, как они навели бы шороху в РПЛ, а то и в ЛЧ
Сами виноваты, ну как им можно было проиграть?
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-4
-4
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Генадий Филимонов
Вот и наркоман вылез
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-1
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falkao2013
Ответ Magmi
Сегодня? Ближайшую неделю будем слушать теперь, как они навели бы шороху в РПЛ, а то и в ЛЧ
Это прискорбно
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Magmi
Ответ falkao2013
Может хватит уже на сегодня этой медиафигни?
Сегодня? Ближайшую неделю будем слушать теперь, как они навели бы шороху в РПЛ, а то и в ЛЧ
+12
0
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