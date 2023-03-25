«Кузнецов с любителями обыгрывает ЦСКА. А в ФНЛ и РПЛ не нужен. ###### смех!». Егоров о тренере
Дмитрий Егоров отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).
«######, сука! Гении на 2D!
Кузнецов (Дмитрий Кузнецов, главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru) с любителями обыгрывает ЦСКА. В ФНЛ и РПЛ не нужен. ###### смех», – написал президент «БроукБойз».
Медиафутбольный клуб 2Drots обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.
А тут какая цель была?
Мастера при любом расслабоне двору сливать не должны
Зачем это здесь? Ещё в таком количестве.