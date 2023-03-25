«Кузнецов с любителями обыгрывает ЦСКА. А в ФНЛ и РПЛ не нужен. ###### смех!». Егоров о тренере

отреагировал на победу 2Drots в матче с ЦСКА (2:1).

«######, сука! Гении на 2D!

Кузнецов ( , главный тренер 2Drots – прим. Sports.ru) с любителями обыгрывает . В ФНЛ и не нужен. ###### смех», – написал президент « ».

Медиафутбольный клуб 2Drots обыграл ЦСКА – 2:1 на «ВЭБ Арене» в товарищеском матче.