«Народная Команда» – это больше, чем медийный клуб. Это философия, частью которой я являюсь!» Киса об уходе из «БроукБойз»

Киса высказался о переходе из «БроукБойз» в «Народную Команду».

«Хочу сообщить, что я действительно покидаю команду «БроукБойз», которая открыла для меня двери в медийный футбол.

Отдельно благодарю наших президентов, Диму [Егорова] и Артема [Райзена], за то что делали все возможное, а иногда и невозможное для своей команды. Желаю «Броукам» успехов в дальнейшем развитии и громких побед, а фанатам только положительных эмоций.

Я перехожу в «Народную Команду», многих ребят из которой я давно и хорошо знаю. Внутри я красно-белый, поэтому после ухода из «Броуков» других вариантов для продолжения карьеры для меня и не было.

« » – это больше, чем любительский медийный клуб. Это своя философия, которая мне близка, частью которой я являюсь!» – написал Никита Киселев.

Хавбек «Броуков» Киса переходит в «Народную команду»