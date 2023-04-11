Макей: «Если все зависит только от меня, то я хочу остаться. Но считаю, что на меня не по максимуму рассчитывают»
Форвард «БроукБойз» Макей высказался о своем возможном уходе из команды.
– Ответа, что остаешься в команде, ты дать не можешь?
– Я могу любой ответ дать, но я говорю, что не знаю. Может завтра тренер скажет что я ему не нужен.
– Но все же зависит только от тебя.
– Если все зависит только от меня, то конечно я хочу остаться.
– А ты думаешь, что это не все от тебя сейчас зависит?
– Ну, у нас была товарищеская игра, и я должен был играть в стартовом составе. Я считаю, что на меня не по максимуму рассчитывают. Никаких до этого слухов не было, – сказал форвард «Броуков».
Комментарии