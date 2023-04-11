Макей: «Если все зависит только от меня, то я хочу остаться. Но считаю, что на меня не по максимуму рассчитывают»

Теги Даниил Макеев Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Форвард «БроукБойз» Макей высказался о своем возможном уходе из команды.

– Ответа, что остаешься в команде, ты дать не можешь?

– Я могу любой ответ дать, но я говорю, что не знаю. Может завтра тренер скажет что я ему не нужен.

– Но все же зависит только от тебя. 

– Если все зависит только от меня, то конечно я хочу остаться.

– А ты думаешь, что это не все от тебя сейчас зависит?

– Ну, у нас была товарищеская игра, и я должен был играть в стартовом составе. Я считаю, что на меня не по максимуму рассчитывают. Никаких до этого слухов не было, – сказал форвард «Броуков».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий