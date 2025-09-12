Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги
Экс-игрок «МЮ» Луиш Нани приехал в Россию для участия в WINLINE Кубке Лиги.
Сегодня ночью футболист прилетел в Москву. В аэропорту его встретили руководители «Банки» рэпер Ваня Млечный и бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин.
Чемпион Европы Нани дебютирует в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала» за «Банку».
Матч пройдет 14 сентября на стадионе «Москвич». Начало – в 14:30 (мск).
38-летний экс-полузащитник завершил профессиональную карьеру в декабре 2024-го. За «МЮ» Нани провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 ассистов.
«Банка» – клуб комика Фила Воронина. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Альфа-Банки»
