Фото
21

Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги

Экс-игрок «МЮ» Луиш Нани приехал в Россию для участия в WINLINE Кубке Лиги.

Сегодня ночью футболист прилетел в Москву. В аэропорту его встретили руководители «Банки» рэпер Ваня Млечный и бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин.

Чемпион Европы Нани дебютирует в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала» за «Банку».

Матч пройдет 14 сентября на стадионе «Москвич». Начало – в 14:30 (мск).

38-летний экс-полузащитник завершил профессиональную карьеру в декабре 2024-го. За «МЮ» Нани провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 ассистов.

«Банка» – клуб комика Фила Воронина. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Альфа-Банки»
logoНани
logoАльфа-Банка
logoWinline Медиалига
logoСборная Португалии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
трансферы
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
6вчера, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
6вчера, 12:36
Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги
3610 сентября, 13:17
«Амкал» зарубится с «Банкой», 2Drots встретятся с Lotus Music. Расписание 3-го раунда Кубка Лиги
8 сентября, 17:26
Сычев готов перейти в «Альфа-Банку»: «Всегда хотел поработать с Овчинниковым»
15 сентября, 12:27
Главные новости
Федор Смолов: «Судя по окружающим меня новостям, я, #####, броук, #####»
106вчера, 21:15
Смолов допустил, что закончит карьеру через полгода: «Ничего, у меня Twitch есть, все нормально»
13вчера, 20:27
Смолов о тренировках с «Динамо»: «Не разрешили ввиду не самых удачных результатов»
16вчера, 19:51
Смолов о том, что догнал Аршавина по голам: «Круто, но я не считаю себя ровней. Он величайший футболист страны»
37вчера, 19:43
«Броуки» Смолова сыграют в 4-м раунде Кубка с «Соколом» из Саратова. Федор родился в этом городе
9вчера, 19:25
Медиакоманды выиграли 19 матчей в Кубке России, проиграли – 9. Больше всего побед у «Амкала»
9вчера, 19:24
Аршавин о соперниках «Амкала» в Кубке России: «Им должно быть стыдно»
9вчера, 19:16
Федор Смолов: «Я приехал играть в футбол. Спасибо ребятам из «БроукБойз», что поддержали и поставили»
5вчера, 19:07
Аршавин о голах Смолова в Кубке России: «Вот это обидно. Шучу, но было бы приятнее, если бы он меня не догнал»
17вчера, 18:53
Ари забил со своей половины поля «Сатурну» с передачи Смолова. Экс-форвард «Спартака» сделал командное селфи сразу после гола
26вчера, 18:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
6вчера, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
6вчера, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
вчера, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
2вчера, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
310 сентября, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
210 сентября, 14:48
«Не делайте шоу. Если хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир». Главный тренер «Салюта» об участии Медведева в кубковом матче за «Амкал»
710 сентября, 12:41
Ари: «Через год-два Медиалига будет на уровне Первой лиги»
210 сентября, 11:40
«Пока не будет официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз». Егоров о слухах об уголовном деле Смолова
210 сентября, 09:03