Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги

Экс-игрок «МЮ» Луиш Нани приехал в Россию для участия в WINLINE Кубке Лиги.

Сегодня ночью футболист прилетел в Москву. В аэропорту его встретили руководители «Банки» рэпер Ваня Млечный и бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин.

Чемпион Европы Нани дебютирует в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала» за «Банку».

Матч пройдет 14 сентября на стадионе «Москвич». Начало – в 14:30 (мск).

38-летний экс-полузащитник завершил профессиональную карьеру в декабре 2024-го. За «МЮ » Нани провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 ассистов.

«Банка » – клуб комика Фила Воронина. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье