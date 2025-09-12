«Владимир Владимирович, работаем!» Герман поддержал идею Маврина пригласить Путина на матч «Амкала»

Президент «Амкала» Герман пригласил Владимира Путина на матч Кубка России.

– В нашем интервью Маврин пригласил Владимира Путина сыграть за «Амкал» в FONBET Кубке России.

– С удовольствием, если он нас смотрит. Владимир Владимирович, работаем! Мы только за.

– В следующем туре же нужно будет чем-то удивлять.

– Вот так нужно удивлять в следующем туре? Тогда боюсь представить, что будет дальше. С удовольствием, конечно, но вряд ли получится через одно рукопожатие, – сказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В 3-м туре Кубка России «Амкал» обыграл белгородский «Салют » (2:1) в составе с 70-летним Александром Медведевым . Советник председателя правления «Зенита » стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

Во 2-м туре медиаклуб установил мировой рекорд, выпустив самого высокого футболиста. За «Амкал» сыграл 206-сантиметровый экс-баскетболист НБА Павел Подкользин.

«Амкал» также повторил рекорд для медиафутбольных клубов, пробившись в 4-й раунд Кубка России. Следующим соперником команды Германа Эль Класико станет выступающий в Первой лиге «Енисей».