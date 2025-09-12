Федор Смолов: «Судя по окружающим меня новостям, я, #####, броук, #####»

Федор Смолов назвал себя броуком.

Смолов: «Догнать Аршавина в «Клубе 100» было важно. Это была одна из первых моих мотиваций, когда Дима [Егоров] сказал, что эти голы [в Кубке] будут засчитаны. Но когда я пришел в коллектив, по мере того, как мы выигрывали, мне все нравилось. Хочется продолжать этот победный путь в Кубке».

Райзен: «Ты уже проникся духом «Броуков»?

Смолов: «Судя по новостям, которые меня окружают этим летом, я, ##### (блин), броук, ##### (капец)».

Райзен: «Под концепцию идеально подходит, ребята!»

В американском сленге слово «broke» может означать «нищий», «разбитый». Слоган медиафутбольного клуба «БроукБойз», за который играет Смолов, звучит так: «Нас не сломать, мы и так поломаны».

В сезоне-2025/26 Смолов в FONBET Кубке России в составе «Броуков» провел два матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Летом Смолов стал участником конфликта в «Кофемании», после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, экс-нападающего сборной России банили на твиче за оскорбления.

