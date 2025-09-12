Смолов об игре против «Сокола» в 4-м раунде Кубка: «Там больше сентиментальности. Будет классно, если матч пройдет в Саратове»

Федор Смолов поделился эмоциями от предстоящей игры против клуба из родного города.

– Не чужой для тебя город, стадион, ожидал, что столько болельщиков придет?

– Нет, но, насколько я помню, здесь всегда собирался полный стадион на «Сатурн», хорошо болели, всегда футбольная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел.

Не могу сказать, что забить здесь – что-то особенное, но приятно. Когда выходишь на поле, конечно же хочешь забивать, будучи нападающим.

– Дальше саратовский «Сокол».

– Там будет больше сентиментальности для меня.

– Будешь праздновать, если забьешь?

– Я же не был в профессиональной команде «Сокол», я был только в детской, поэтому здесь нет ничего принципиального. Будет классно, если получится сыграть в Саратове, – сказал нападающий «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз » одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.

В «Клубе 100» российских бомбардиров Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным (158) и на пять мячей отстает от Александра Мостового (163).

В 4-м раунде «Броуки» встретятся с «Соколом». Федор Смолов родился в Саратове и начинал карьеру в академии клуба. Сейчас команда идет на последнем месте в Первой лиге.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!