Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью
Нани приехал на первую тренировку «Альфа-Банки», за которую выступит в WINLINE Кубке Лиги.
После чемпион Европы и экс-игрок «МЮ» проставился перед командой в раздевалке ящиком пива.
Нани прилетел в Москву сегодня утром.
Чемпион Европы дебютирует в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала» 14 сентября на стадионе «Москвич». Начало матча – в 14:30.
38-летний экс-полузащитник завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года. За «Манчестер Юнайтед» Нани провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 передач.
«Альфа-Банка» – клуб комика Фила Воронина. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.
