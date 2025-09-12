  • Спортс
  • Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью
Видео
7

Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью

Экс-игрок «МЮ» Луиш Нани угостил игроков «Банки» пивом после тренировки.

Нани приехал на первую тренировку «Альфа-Банки», за которую выступит в WINLINE Кубке Лиги.

После чемпион Европы и экс-игрок «МЮ» проставился перед командой в раздевалке ящиком пива.

Нани прилетел в Москву сегодня утром.

Чемпион Европы дебютирует в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала» 14 сентября на стадионе «Москвич». Начало матча – в 14:30.

38-летний экс-полузащитник завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года. За «Манчестер Юнайтед» Нани провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 передач.

«Альфа-Банка» – клуб комика Фила Воронина. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников. 

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Алекса Стиля
