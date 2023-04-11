Кузнецов назвал 3 игроков 2Drots, которые могли бы пригодиться ЦСКА

Дмитрий Кузнецов выделил 3 футболистов 2Drots, кто мог бы пригодиться ЦСКА.

– Какой предел у вашей команды?

– Естественно, есть предел. Все не молодеют. Кто-то уходит, кто-то травмируется. Но приходят новые. Тяжело обучать все время, когда у тебя есть состав, который играет, и приходят два-три новичка.

– Кого могут забрать в РПЛ?

– Надо, чтобы они тренировались каждый день. В ФНЛ могут забрать легко.

– Кто мог бы пригодиться ЦСКА хотя бы на скамейке запасных?

– Те же Манна, Сэм, Гудай, – сказал главный тренер 2Drots.

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