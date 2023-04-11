Кузнецов назвал 3 игроков 2Drots, которые могли бы пригодиться ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Кузнецов «Гудай» Денис Гудаев Владислав Семенов 2Drots «Манна» Станислав Манаев Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов выделил 3 футболистов 2Drots, кто мог бы пригодиться ЦСКА.

– Какой предел у вашей команды?

– Естественно, есть предел. Все не молодеют. Кто-то уходит, кто-то травмируется. Но приходят новые. Тяжело обучать все время, когда у тебя есть состав, который играет, и приходят два-три новичка.

– Кого могут забрать в РПЛ?

– Надо, чтобы они тренировались каждый день. В ФНЛ могут забрать легко.

– Кто мог бы пригодиться ЦСКА хотя бы на скамейке запасных?

– Те же Манна, Сэм, Гудай, – сказал главный тренер 2Drots.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

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7 комментариев

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maximilian_15
Ответ Кирилл Голивец
Воспитанник топ-академии, а не мальчик с улицы
Я в курсе, что он за Динамо юношеское хорошо колотил, но был же причастен к минимум 2 медийным командам
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Фёдор Кузнецов
Жаль что у меня не спросили, но напишу здесь, я думаю Некит мог бы стать президентом РПЛ, и дайте вайлд кард пожалуйста
+1
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+1
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Кирилл Голивец
Ответ maximilian_15
У Факела уже есть Ивахнов
Воспитанник топ-академии, а не мальчик с улицы
+6
0
+6
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Egor Aleksandrovich
спасибо, не надо. эти медиа футболисты не могут заиграть ни на уровне РПЛ в Факеле, ни в чемпионате Болгарии в Ботеве, о чем тут говорить.
лучше своих из молодежки чаще к основе подтягивать - Глебов, Носков, Кисляк и другие.
+4
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+4
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maximilian_15
Ответ Кирилл Голивец
Их нет ни одного, как и для Факела и Торпедо. Шоу-матчи - это шоу-матчи
У Факела уже есть Ивахнов
0
0
0
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леннорыч-абрамович
Там Зенит собрался всех талантов с паспортами скупить, поэтому пусть в Питер переезжают.
+4
-2
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Кирилл Голивец
Их нет ни одного, как и для Факела и Торпедо. Шоу-матчи - это шоу-матчи
+3
0
+3
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