Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты

Теги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

2Drots на месяц отстранили Крапа от съемок в роликах канала.  

Крап рекламировал ракеты в соцсетях.

«Ребят, реклама в своих личных соц. сетях это выбор каждого человека, но мы как бренд и команда не поддерживаем рекламу нелегальных сайтов, в связи с этим отстраняем Крапа от съемок на протяжение одного месяца.

Надеемся, что лишившись того, что он любит больше всего он поймет, что быстрый заработок который может навредить аудитории это плохой выход из личных проблем», – говорится в заявлении клуба.

В прошлом году из-за ракет 2Drots отстраняли Эдамса и Богдана Тимошенко, а «Броуки» расстались с Колей Безопасность.

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1 комментарий

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eRo
Что такое ракеты в данном случае?
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0
+1
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