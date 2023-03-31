Комментатор «Матч ТВ» обвинил команду МФЛ «Fight Nights» в накрутке лайков: «Считать аудиторию идиотами – так себе ход, ребята»
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на ситуацию вокруг команды Winline Медиалиги «Fight Nights», которую обвинили в накрутке лайков.
«Я внезапно увидал, как команда «Fight Nights» с очень знаменитыми фронтменами отчаянно оправдывается за 484 просмотра и 5,6к лайков под видосами.
Это было так жалко, что выглядело попыткой обмануть деда, который пленкой обматывает пульт от телека. Но тут аудитория другая. Она наказывает за #### [обман].
У меня есть объяснение этой глупости. Нужно как-то впечатлить босса МФЛ Николая Осипова, который иногда дразнит разные команды посылом: «Что-то вы не жжете, где ваша активность?»
И «Fight Nights» такие: а давайте накручивать лайки, все ж дураки, не заметят.
Считать аудиторию идиотами – так себе ход, ребята. Она ответит вам х2 ненавистью. Вот поглядите. Но это ваш выбор», – написал Нагучев в телеграм-канале.
«Fight Nights» – команда промоушена AMC Fight Nights, которая сыграла во втором сезоне Winline Медиалиги. Капитаном команды стал президент Fight Nights Камил Гаджиев, а главным тренером был бывший футболист сборной России Александр Мостовой. По итогам сезона «Fight Nights» заняли последнее место в группе «В» и не попали в плей-офф.
Гаджиев о Сибскане: «Если его ролик – разоблачение, то мне жалко медиафутбол, где есть такие разоблачители»
Мостовой о матче его клуба против «Ростова» Карпина: «Можно сыграть, но он не возьмет трубку, если я позвоню»
Или комментатор не может в рассуждениях обойтись без ###?