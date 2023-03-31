Комментатор «Матч ТВ» обвинил команду МФЛ «Fight Nights» в накрутке лайков: «Считать аудиторию идиотами – так себе ход, ребята»

Теги Александр Мостовой AMC Fight Nights Камил Гаджиев Роман Нагучев Winline Медиалига Fight Nights Бокс/MMA/UFC

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на ситуацию вокруг команды Winline Медиалиги «Fight Nights», которую обвинили в накрутке лайков.

«Я внезапно увидал, как команда «Fight Nights» с очень знаменитыми фронтменами отчаянно оправдывается за 484 просмотра и 5,6к лайков под видосами.

Это было так жалко, что выглядело попыткой обмануть деда, который пленкой обматывает пульт от телека. Но тут аудитория другая. Она наказывает за #### [обман].

У меня есть объяснение этой глупости. Нужно как-то впечатлить босса МФЛ Николая Осипова, который иногда дразнит разные команды посылом: «Что-то вы не жжете, где ваша активность?»

И «Fight Nights» такие: а давайте накручивать лайки, все ж дураки, не заметят.

Считать аудиторию идиотами – так себе ход, ребята. Она ответит вам х2 ненавистью. Вот поглядите. Но это ваш выбор», – написал Нагучев в телеграм-канале.

«Fight Nights» – команда промоушена AMC Fight Nights, которая сыграла во втором сезоне Winline Медиалиги. Капитаном команды стал президент Fight Nights Камил Гаджиев, а главным тренером был бывший футболист сборной России Александр Мостовой. По итогам сезона «Fight Nights» заняли последнее место в группе «В» и не попали в плей-офф.

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5 комментариев

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Александр Охотко
Какая там аудитория? Которая любит смотреть видосики как лижут мыло на камеру? Вон, Бузова накручивает, всем п.....
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Ярослав Ройс
Ответ DrDro
А почему в речи комментатора обман обозначен символами ###? Или комментатор не может в рассуждениях обойтись без ###?
открой форточку
+1
0
+1
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DrDro
А почему в речи комментатора обман обозначен символами ###?
Или комментатор не может в рассуждениях обойтись без ###?
0
-1
-1
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Михаил Маевских
Ответ Вячеслав Тотров
Не знаю о каком видео он говорит,но если каждый третий знакомый Камила поставит лайк и не посмотрит видео,то там их должно набраться больше. В отличии от ребят с Матч тв человек умеет общаться с людьми,а не поливает грязью коллег,как только его уволят.
🤣🤣🤣пьяный что ли?
+1
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+1
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Вячеслав Тотров
Не знаю о каком видео он говорит,но если каждый третий знакомый Камила поставит лайк и не посмотрит видео,то там их должно набраться больше. В отличии от ребят с Матч тв человек умеет общаться с людьми,а не поливает грязью коллег,как только его уволят.
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-4
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