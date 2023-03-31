Комментатор «Матч ТВ» обвинил команду МФЛ «Fight Nights» в накрутке лайков: «Считать аудиторию идиотами – так себе ход, ребята»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на ситуацию вокруг команды Winline Медиалиги «Fight Nights», которую обвинили в накрутке лайков.

«Я внезапно увидал, как команда «Fight Nights» с очень знаменитыми фронтменами отчаянно оправдывается за 484 просмотра и 5,6к лайков под видосами.

Это было так жалко, что выглядело попыткой обмануть деда, который пленкой обматывает пульт от телека. Но тут аудитория другая. Она наказывает за #### [обман].

У меня есть объяснение этой глупости. Нужно как-то впечатлить босса МФЛ Николая Осипова, который иногда дразнит разные команды посылом: «Что-то вы не жжете, где ваша активность?»

И «Fight Nights» такие: а давайте накручивать лайки, все ж дураки, не заметят.

Считать аудиторию идиотами – так себе ход, ребята. Она ответит вам х2 ненавистью. Вот поглядите. Но это ваш выбор», – написал Нагучев в телеграм-канале.

«Fight Nights» – команда промоушена , которая сыграла во втором сезоне Winline Медиалиги. Капитаном команды стал президент Fight Nights Камил Гаджиев, а главным тренером был бывший футболист сборной России Александр Мостовой. По итогам сезона «Fight Nights» заняли последнее место в группе «В» и не попали в плей-офф.

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