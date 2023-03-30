Мостовой о матче его клуба против «Ростова» Карпина: «Можно сыграть, но он не возьмет трубку, если я позвоню»

Теги Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Александр Мостовой не против провести матч против команды Валерия Карпина.

Мостовой тренирует клуб Winline Медиалиги Fight Nights, Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.

– Вы когда-нибудь думали сыграть против «Ростова» Валерия Карпина?

– Я не думал о таком матче, тем более против Валерия Карпина.

– Но это же такая медийная история.

– Я не хочу [Карпина качать медийно]. Ему медийности и так хватает. Таких планов не было и, думаю, не будет. Сегодня ты тренер «Ростова», а завтра ты не тренер.

Медийный футбол – это медийный футбол. Понятно, что в нынешних условиях это интересно. Если все затянется надолго – а все идет к тому, что затянется – такой матч можно и сыграть. Ничего страшного не будет. Можно позвонить Карпину.

Но, думаю, он не возьмет трубку, если я позвоню. Может, Дзюбу попросим. Но от него он тоже не возьмет (смеется). Давайте дождемся всех решений, которые сейчас важнее, чем «Ростов» и Fight Nights, – сказал Мостовой.

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22 комментария

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Ильяс Ф.
боюсь физрук сольется
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suwor
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Саша, а можешь весь список озвучить, на чьи звонки Карпин не ответит?
Шурик Мостовой:
- Сегодня ты тренер «Ростова», а завтра ты не тренер.
Так и хочется сказать Шурику:
- Шурик, а ты ведь и сегодня не тренер и завтра тоже, да и послезавтра...
И на "Матч ТВ" почесать языком что-то давненько уже не зовут...
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Spartakus1984
оба обсерали Карпина и теперь понимают, что тот не возьмет от них трубку.Но я думаю ЧТо Валера трубку принципиально возьмет.
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Сергей Орлов
Ответ Зизуха
Интересно как они в Сельте ладили?
за пределами игр и тренировок не общались, хоть и жили одно время в одном доме.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Саша, а можешь весь список озвучить, на чьи звонки Карпин не ответит?
+3
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Kastor Troy
Сказала башка намазанная непонятно чем
+1
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Ильяс Ф.
Ответ Зизуха
Интересно как они в Сельте ладили?
в Сельте Мостовой был Царем а Карпин рояль таскал на 2-3 ролях
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SGS55
Ответ Зеленый хвостик
Ну игрок зато был прекрасный, у всех талантов непростой характер.
Характер? Ну, если отсутствие чувства собственного достоинства у мужчины - это черта характера, тогда - да...
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a2wai
И правильно сделает.
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Зеленый хвостик
Ответ Усы Годзиллы
какой же стыдный персонаж Мостовой...
Ну игрок зато был прекрасный, у всех талантов непростой характер.
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He11raizer
Ответ Илья Сутурин
никто не берёт от меня трубку и не зовут на матчи легенд, может дело действительно в этой чертовой бумажке?
... Да не, бред какой-то
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Евгений Цыбулин
Ответ Aleksey Yashin
Мостовой - это новая нейросеть, которая генерит отговорки
"MostGPT")))
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damondiamond
Спорт-Экспресс всегда берёт трубку от Мостового
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Serega Fart
Как много Мостового стало, от слова очень
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Тренерские конспекты Бормана
Ну правильно, не возьмет, ему же САМ Царь звонит! Испугается
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Severfan
от Бубнова брал, например: «Слышь, Бубнов, это ты чтоль, ept?»
https://vk.com/video259908101_169095171
+1
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Aleksey Yashin
Мостовой - это новая нейросеть, которая генерит отговорки
+15
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Зизуха
Интересно как они в Сельте ладили?
+4
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Igbin
Мостовой заработал такую репутацию, что журналисты уже провоцируют его вопросами про Карпина, и он реагирует крайне предсказуемо .
+8
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Усы Годзиллы
какой же стыдный персонаж Мостовой...
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Кузбасс
Теперь Мостовой может смело рассказывать, что если бы Карпин не планировал отказаться от такого матча, то его "бойцы" разнесли бы Ростов по закоулочкам)
+3
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Илья Сутурин
никто не берёт от меня трубку и не зовут на матчи легенд, может дело действительно в этой чертовой бумажке?
+22
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