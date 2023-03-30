Мостовой о матче его клуба против «Ростова» Карпина: «Можно сыграть, но он не возьмет трубку, если я позвоню»

не против провести матч против команды Валерия Карпина.

Мостовой тренирует клуб Winline Медиалиги Fight Nights, Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.

– Вы когда-нибудь думали сыграть против « » ?

– Я не думал о таком матче, тем более против Валерия Карпина.

– Но это же такая медийная история.

– Я не хочу [Карпина качать медийно]. Ему медийности и так хватает. Таких планов не было и, думаю, не будет. Сегодня ты тренер «Ростова», а завтра ты не тренер.

Медийный футбол – это медийный футбол. Понятно, что в нынешних условиях это интересно. Если все затянется надолго – а все идет к тому, что затянется – такой матч можно и сыграть. Ничего страшного не будет. Можно позвонить Карпину.

Но, думаю, он не возьмет трубку, если я позвоню. Может, попросим. Но от него он тоже не возьмет (смеется). Давайте дождемся всех решений, которые сейчас важнее, чем «Ростов» и Fight Nights, – сказал Мостовой.