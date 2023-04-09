«Мы попрощались с ним, а что дальше, меня вообще не волнует». Текила об уходе Дехтера

Теги Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов «Дехтер» Дмитрий Дехтерюк Медиафутбол

Текила прокомментировал ситуацию с уходом Дехтера из «Родины Медиа».

«Он поступил очень плохо по отношению к игроку, к команде, по отношению ко мне. Мы попрощались с ним, а что дальше, меня вообще не волнует. Я даже следить не буду, мне пофиг.

Таких условий, которые мы даем, никто не может дать в Медиалиге. У нас самые лучшие условия: от проживания, зарплаты, врачей, обедов, процедур до отношения руководителей – таких условий нет ни у кого. Мы просто топ, даже не надо сравнивать.

Мы его не возьмем обратно. У нас такая философия в команде, что мы открыты абсолютно ко всем, кто к нам открыт, кто хорошо себя ведет. Как только ты получил красную карточку, ты дисквалифицирован пожизненно.

Совсем скоро мы объявим серьезный медийный трансфер!» – сказал президент «Родины Медиа». 

«Извиняться на каждой тренировке и чувствовать себя виноватым – это уже какое-то давление». Дехтер об уходе из «Родины Медиа»

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