«Извиняться на каждой тренировке и чувствовать себя виноватым – это уже какое-то давление». Дехтер об уходе из «Родины Медиа»

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Дмитрий Дехтерюк высказался о своем уходе из «Родины Медиа»

«Я попытался позвонить Текиле (Александр Тарасов, президент «Родины Медиа» – Sports.ru) позавчера или вчера, написал ему: «Давай поставим точки, встретимся» – он не отвечал. Сразу после этого я выложил пост, то что я 100% не смогу продолжить в этой команде свое существование. После этого он мне сразу написал. 

Негативненько чуть-чуть, но я ему объяснил это тем, что он сам виноват в этом, потому что он начал не следить за словами. А те слова, которые я говорил, я за них объяснил.

Извинения команде я принес сразу же на тренировке, а бегать потом извиняться каждый раз и каждую тренировку, чувствовать себя виноватым – это уже какое-то давление. Я это почувствовал. Как он это сказал, каким тоном и словами выразился – это слишком», – сказал Дехтер.

Дехтер покинул «Родину Медиа»

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