Тарасов – 43-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Кузя – 42-й

Теги Дмитрий Тарасов рейтинги Амкал Илья Шурыгин Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights «Дехтер» Дмитрий Дехтерюк Дмитрий Кузькин Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

45-е место: ДехтерРодина Медиа») – 2 гола, 1 голевая передача

44-е место: Илья Шурыгин («Амкал») – 1 гол

43-е место: Дмитрий Тарасов («Родина Медиа») – 1 гол, 2 голевые передачи

42-е место: Дмитрий КузькинАмкал») – 1 гол

41-е место: Батяй (Fight Nights) – 2 гола, 1 голевая передача

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый день будет выкладывать несколько позиций.

Маврин – 47-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Слон – 48-й

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