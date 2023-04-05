Тарасов – 43-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Кузя – 42-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

45-е место: Дехтер (« ») – 2 гола, 1 голевая передача

44-е место: Илья Шурыгин («Амкал») – 1 гол

43-е место: Дмитрий Тарасов («Родина Медиа») – 1 гол, 2 голевые передачи

42-е место: Дмитрий Кузькин («Амкал») – 1 гол

41-е место: Батяй ( ) – 2 гола, 1 голевая передача

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый день будет выкладывать несколько позиций.

Маврин – 47-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Слон – 48-й