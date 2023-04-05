Тарасов – 43-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Кузя – 42-й
Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.
45-е место: Дехтер («Родина Медиа») – 2 гола, 1 голевая передача
44-е место: Илья Шурыгин («Амкал») – 1 гол
43-е место: Дмитрий Тарасов («Родина Медиа») – 1 гол, 2 голевые передачи
42-е место: Дмитрий Кузькин («Амкал») – 1 гол
41-е место: Батяй (Fight Nights) – 2 гола, 1 голевая передача
Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый день будет выкладывать несколько позиций.
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