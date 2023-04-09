Гогниев о Глушакове: «Профессионал, переживающий за клуб после разгрома, не должен играть в Медиалиге в этот же день»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Winline Медиалига Reality Медиафутбол

Спартак Гогниев вспомнил об инциденте с Денисом Глушаковым

В матче 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:6) тренер на 35-й минуте заменил Глушакова. Денис отдал вышедшему вместо него Данилу Казанцеву капитанскую повязку и сразу же побежал в раздевалку, на что Гогниев прокричал игроку вслед: «Домой, #####! Домой, #####!»

После матча Глушаков поехал на игру медиафутбольного клуба Reality. Команда Дениса уступила «Амкалу» (2:4) в Winline Медиалиге.

– Не перегибали ли вы порой палку? Так, когда еще в первом тайме матча с «Динамо» заменили Глушакова, сопроводили это фразой, которая попала в эфир: «Домой!» Наверное, опытный футболист может и обидеться на такую реплику...

– Если уж вы хотите поговорить конкретно про Глушакова, то отвечу.

Денис – капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но, с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в Медиалиге. Это мое мнение.

Футболист-профессионал, который переживает за клуб после крупного поражения, не должен в этот же день играть в Медиалиге. Какой вывод я мог сделать из этой истории?

– Какой?

– Значит, человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не все было искренне.

Любой футболист в любом клубе обязан оставлять в нем частичку своего сердца! Я такую частичку в «Химках» оставил и благодарен им за полученный опыт, – сказал экс-тренер «Химок».

Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там

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26 комментариев

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Сергей Кондратьев
Ответ dreamstep
Больной какой-то Гогниев. Глушак уж точно уровне выше 99% игроков Химок, а как свободное время проводит - в медиафутболе - не самый плохой вариант.
а если бы он там сломался?
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Макс Кидалов
Роналду уважает историю Ал насра, он внимательно изучал все с самого основания клуба, всех игроков которые играли за них, все достижение и дух болельщиков, он общается со всеми болельщиками, даёт им советы, помогает финансово многим, организовывает им бесплатные Билеты, переезды, перелеты и приглашает в гости каждую неделю одного болельщика чтобы с ним пообщаться по душам. Поэтому ты не прав
это ирония или я чего-то не знаю?
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Павел павел
Ответ Великий Алонсо
"Переживающий за клуб после разгрома". Ахахахахахах. 99% игрокам из РПЛ вообще насрать на клуб, играют ради космических бабок.
капитаном не назначают игрока которого меняют в 1м тайме кто тут больше осел. тиенер или игрок?
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Vladimir Frolov
Помню, как про Гогниева было много хвалебных отзывов, самобытная Алания и тд. По итогу - очередной клоун тренерского цеха
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Вадим Симонов
Короче мы поняли кругом враги!
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Николай Повалюхин
Тяжело было до него представить, что есть такие упоротые люди, тем более медийные, но Гогниев прям эталон нeaдeквaтa.)
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Romeo Yankovich
как и ротенберг для локомотива)
Как Холланд для Сити
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Chernoy
Надо было в баню и в кальянную
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Ковид 07.10.52
Я такую частичку в «Химках» оставил...
Теперь все нос затыкают, проходя мимо нее....уж очень вонючая...
+1
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antiginer
Ответ Spartakus1984
Сегодня Садыгов тоже в старте но тренер то уже другой
Без выполнения этого условия тренером в Химках работать нельзя
+3
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1футбол1
Человека на двух работах пашет. На одной закончил, помчал на вторую.
+5
0
+5
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Spaten
Не люблю слово токсичный, но по-другому про тренера Гогниева не скажешь
+2
0
+2
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dreamstep
Больной какой-то Гогниев. Глушак уж точно уровне выше 99% игроков Химок, а как свободное время проводит - в медиафутболе - не самый плохой вариант.
+6
0
+6
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munchen_fest
Ответ Динар
Странная причинно следственная связь, как может быть причиной поездка на медиафутбол если она случилась уже после замены и криков в след?
Да гогниеву без разницы) Он сейчас будет на всех вину скидывать.
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Quiet Dad
В кальянную нужно было идти, шампусика выпить. Медиалига, конечно, не дело!
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Romeo Yankovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Садыков – легенда. Тащер Химок
как и ротенберг для локомотива)
+2
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Макс Кидалов
Ответ Spartakus1984
Как и Роналду сейчас))
Роналду уважает историю Ал насра, он внимательно изучал все с самого основания клуба, всех игроков которые играли за них, все достижение и дух болельщиков, он общается со всеми болельщиками, даёт им советы, помогает финансово многим, организовывает им бесплатные Билеты, переезды, перелеты и приглашает в гости каждую неделю одного болельщика чтобы с ним пообщаться по душам. Поэтому ты не прав
+16
-7
+9
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Динар
Странная причинно следственная связь, как может быть причиной поездка на медиафутбол если она случилась уже после замены и криков в след?
+16
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mitos
Ответ Spartakus1984
Сегодня Садыгов тоже в старте но тренер то уже другой
Сейчас это прописывается в контракте)
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mitos
Он должен был забиться в угол и рыдать!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Spartakus1984
Сегодня Садыгов тоже в старте но тренер то уже другой
Садыков – легенда. Тащер Химок
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Spartakus1984
Ответ Великий Алонсо
"Переживающий за клуб после разгрома". Ахахахахахах. 99% игрокам из РПЛ вообще насрать на клуб, играют ради космических бабок.
Как и Роналду сейчас))
+5
-11
-6
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Spartakus1984
Ответ Unnamed80
Чувак выпускающий на поле пассажира, который выходит лишь благодаря тому, что его родственник башляет в клуб бабло, не может считаться тренером
Сегодня Садыгов тоже в старте но тренер то уже другой
+10
-1
+9
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Unnamed80
Чувак выпускающий на поле пассажира, который выходит лишь благодаря тому, что его родственник башляет в клуб бабло, не может считаться тренером
+77
-5
+72
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Великий Алонсо
"Переживающий за клуб после разгрома". Ахахахахахах. 99% игрокам из РПЛ вообще насрать на клуб, играют ради космических бабок.
+38
-8
+30
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