Гогниев о Глушакове: «Профессионал, переживающий за клуб после разгрома, не должен играть в Медиалиге в этот же день»

Спартак Гогниев вспомнил об инциденте с Денисом Глушаковым

В матче 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:6) тренер на 35-й минуте заменил Глушакова. Денис отдал вышедшему вместо него Данилу Казанцеву капитанскую повязку и сразу же побежал в раздевалку, на что Гогниев прокричал игроку вслед: «Домой, #####! Домой, #####!»

После матча Глушаков поехал на игру медиафутбольного клуба . Команда Дениса уступила «Амкалу» (2:4) в .

– Не перегибали ли вы порой палку? Так, когда еще в первом тайме матча с «Динамо» заменили Глушакова, сопроводили это фразой, которая попала в эфир: «Домой!» Наверное, опытный футболист может и обидеться на такую реплику...

– Если уж вы хотите поговорить конкретно про Глушакова, то отвечу.

Денис – капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но, с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в Медиалиге. Это мое мнение.

Футболист-профессионал, который переживает за клуб после крупного поражения, не должен в этот же день играть в Медиалиге. Какой вывод я мог сделать из этой истории?

– Какой?

– Значит, человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не все было искренне.

Любой футболист в любом клубе обязан оставлять в нем частичку своего сердца! Я такую частичку в «Химках» оставил и благодарен им за полученный опыт, – сказал экс-тренер «Химок».

Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там